ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:15, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان ۇكىمەتتەرى قىلمىسقا قارسى بىرلەسە كۇرەسەدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇكىمەتى مەن تۇرىكمەنستان ۇكىمەتى قىلمىسقا قارسى بىرلەسە كۇرەسەتىن بولدى. بۇل تۋرالى قۇجاتتى پرەزيدەنت ماقۇلدادى.

    ا
    Фото: Kazinform

    - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن تۇرىكمەنستان ۇكىمەتى اراسىنداعى قىلمىسكەرلىككە قارسى كۇرەستەگى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى، - دەلىنگەن اقوردا تاراتقان قۇجاتتا.

    زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ شاعىن قۇرامداعى وتىرىسىنا قاتىستى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار