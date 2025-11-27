18:15, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5
قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان ۇكىمەتتەرى قىلمىسقا قارسى بىرلەسە كۇرەسەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇكىمەتى مەن تۇرىكمەنستان ۇكىمەتى قىلمىسقا قارسى بىرلەسە كۇرەسەتىن بولدى. بۇل تۋرالى قۇجاتتى پرەزيدەنت ماقۇلدادى.
- مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن تۇرىكمەنستان ۇكىمەتى اراسىنداعى قىلمىسكەرلىككە قارسى كۇرەستەگى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى، - دەلىنگەن اقوردا تاراتقان قۇجاتتا.
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ شاعىن قۇرامداعى وتىرىسىنا قاتىستى.