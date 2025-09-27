قازاقستان مەن تۇركيا جۇك تاسىمالداۋ سالاسىندا ءبىرقاتار ماڭىزدى كەلىسىمگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستاندا حالىقارالىق اۆتوموبيل تاسىمالدارى ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستان-تۇركيا كوميسسياسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى ق ر كولىك مينيسترلىگى حابارلادى.
قازاقستان مەن تۇركيا اۆتوكولىكپەن جۇك تاسىمالداۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءبىرقاتار ماڭىزدى كەلىسىمگە كەلدى.
اتاپ ايتقاندا:
1. تاراپتار ترانزيتتىك تاسىمالدارعا ارنالعان رۇقسات جۇيەسىن جويۋ جانە ەركىن ترانزيتكە كوشۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى. حالىقارالىق كەلىسىمگە وزگەرىستەر ەنگىزىلگەنگە دەيىن ترانزيتتىك بلانكىلەر شەكتەۋسىز بەرىلە بەرەدى.
2. تۇركيا قازاقستاندىق تاسىمالداۋشىلارعا ءوز تەڭىز پورتتارىندا جۇكتەردى تيەۋ مەن ءتۇسىرۋ مۇمكىندىگىن بەرەدى. بۇعان دەيىن بۇل تەك تۇرىك كومپانيالارىنا عانا تيەسىلى ەرەجە بولاتىن.
3. رۇقسات بەرۋ بلانكىلەرىمەن الماسۋ ەندى سيفرلىق فورماتقا اۋىستىرىلادى. بۇل جۇمىس بيىلعى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اتقارىلادى. ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن قىتاي جانە وزبەكستان ەلدەرىمەن شەتەلدىك رۇقسات بەرۋ بلانكىلەرىمەن الماسۋ ەلەكتروندىق فورماتقا اۋىستىرىلعان ەدى. بۇل - جۇك تاسىمالداۋ ۇدەرىسىن بارىنشا جەڭىلدەتىپ، ادامي فاكتوردى جويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قول قويىلعان حاتتاما قىتاي - ەۋروپا باعىتى بويىنشا ترانزيتتىك الەۋەتتى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قوعامدىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتىپ جاتىر.