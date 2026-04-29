قازاقستان مەن تۇركيا اگروسالانى ج ي تەحنولوگياسى ارقىلى جاڭعىرتپاق
استانا. KAZINFORM - استانادا اگروونەركاسىپتىك كەشەنگە جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ تاقىرىبىنا ارنالعان وڭىرلىك تەحنيكالىق سەمينار ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەكى كۇندىك ءىس-شارا ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، قازاقستانداعى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى اياسىندا يسلام ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى ۇيىمى (ي ا ز ق ۇ) تاراپىنان ۇيىمداستىرىلدى.
سەمينارعا قازاقستان مەن تۇركيانىڭ جەتەكشى ساراپشىلارى، عىلىمي جانە تەحنولوگيالىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى جينالىپ، ءوزارا تاجىريبە الماسىپ، اگروونەركاسىپتىك كەشەندى سيفرلاندىرۋ سالاسىندا ورتاق شەشىم قابىلداۋعا بەلسەنە قاتىستى.
تۇرىك ماماندارى ا و ك مونيتورينگى مەن باسقارۋىنا ارنالعان كەشەندى ات-پلاتفورمالارىن تانىستىردى. سونداي-اق مەملەكەتتىك قولداۋ تەتىكتەرىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن پايدالانۋ تيىمدىلىگىن باقىلاۋعا باعىتتالعان جاساندى ينتەللەكتتى قولدانۋ مىسالدارىن كورسەتتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى اگروونەركاسىپتىك سالانى سيفرلاندىرۋ بويىنشا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان شارالار مەن نەگىزگى اقپاراتتىق جۇيەلەر تۋرالى مالىمەت بەردى.
وتىرىستا «قازاقستان عارىش ساپارى» ۇ ك» ا ق جەر مونيتورينگى مەن دالمە-ءدال كارتوگرافيالاۋ قۇرالدارىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن تانىستىردى. Astana IT University مەن اقىلدى جۇيەلەر جانە جاساندى ينتەللەكت ينستيتۋتىنىڭ (ISSAI) وكىلدەرى اۋىل شارۋاشىلىعىنا ارنالعان ماشينالىق وقىتۋعا نەگىزدەلگەن قولدانبالى شەشىمدەردى ۇسىندى.
سەمينار قورىتىندىسىندا اگروونەركاسىپتىك كەشەنگە جاساندى ينتەللەكت ەنگىزۋدىڭ باسىم سەناريلەر ماتريتساسى جاسالدى.
- سونىمەن قاتار، كەزدەسۋ يەلەرى تۇركيا ەلىنە جاۋاپتى تەحنيكالىق ساپار ۇيىمداستىرۋعا كەلىستى. وندا قازاقستاندىق ماماندار تسيفرلىق پلاتفورمالاردىڭ جۇمىسىمەن تانىسىپ، وزىق تاجىريبەلەردى وتاندىق نارىققا بەيىمدەۋ مۇمكىندىگىنە يە بولماق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن تۇركيا مەكتەپ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت جۇيەسىن ەنگىزگەنىن جازدىق.