قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق جاڭا كەزەڭگە ءوتتى - دجيەۆدەت يىلماز
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جاڭا كەزەڭگە قادام باستى. بۇل تۋرالى تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجيەۆدەت يىلماز تىلشىلەرگە بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستانعا جاسالعان ەكى كۇندىك ساپار مازمۇندى ءارى ناتيجەلى وتكەن. تۇرىك دەلەگاتسياسىن قازاقستاندىق تاراپ جوعارى دەڭگەيدە قارسى الىپ، ءىس-ساپار اياسىندا ىسكەرلىك قاۋىمداستىق وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ ۇيىمداستىرىلعان. بۇل ءوز كەزەگىندە ءوزارا بايلانىستاردى نىعايتىپ، ناقتى جوبالاردى تالقىلاۋعا جول اشقان.
- ساپار وتە قارقىندى ءارى ناتيجەلى ءوتتى. بىزگە كورسەتىلگەن جىلى قابىلداۋ مەن قۇرمەت ءۇشىن العىسىمدى بىلدىرەمىن. ىسكەرلىك قاۋىمداستىقپەن كەزدەسۋ دە مازمۇندى بولدى، - دەدى ۆيتسە-پرەزيدەنت.
سونىمەن قاتار ول قازاقستاننىڭ پرەمەر-مينيسترىمەن ەكىجاقتى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلگەنىن اتاپ ءوتتى. وسى كەزدەسۋلەردىڭ جالعاسى رەتىندە دەلەگاتسيالار دەڭگەيىندە ۇكىمەتارالىق ارالاس ەكونوميكالىق كوميسسيانىڭ 14-وتىرىسى ءوتىپ، ونىڭ قورىتىندىسىندا 67 تارماقتان تۇراتىن جاڭا ءىس-قيمىل جوسپارىنا قول قويىلعان.
- بۇل قۇجات ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جاڭا كەزەڭگە شىعارادى. بۇدان بولەك، قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قابىلداۋىندا بولىپ، مازمۇندى ءارى ناتيجەلى كەزدەسۋ وتكىزدىك. وسى كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسى ەكى ەل ءۇشىن دە يگىلىكتى بولادى دەپ سەنەمىن، - دەدى دجيەۆدەت يىلماز.
ول سونداي-اق ساپاردىڭ تابىستى وتۋىنە ۇلەس قوسقان بارلىق ازاماتقا، مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر مەن مينيسترلەرگە العىس ءبىلدىردى. ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى قارىم-قاتىناس ستراتەگيالىق سيپاتقا يە جانە مەملەكەت باسشىلارى ايقىنداعان ورتاق باعىتقا نەگىزدەلگەن.
- قازاقستان مەن تۇركيا - دوستاس، باۋىرلاس ءارى ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر. مەملەكەت باسشىلارى - رەجەپ تايىپ ەردوعان مەن قاسىم-جومارت توقايەۆ ايقىنداعان ورتاق باعدار بار. ءبىز وسى باعىتتاعى جۇمىستى بىرلەسىپ ءارى جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ كەلەمىز، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن تۇركيا ۆيتسە-پرەزيدەنتى جيەۆدەت يىلماز بەن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ قاتىسۋىمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كوميسسيانىڭ 14-وتىرىسى ءوتتى. ءىس-شارا بارىسىندا ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستاننىڭ تۇركيامەن تىعىز ىنتىماقتاستىققا دايىن باعىتتارىن اتادى.