قازاقستان مەن ەستونيا پرەزيدەنتتەرى كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەستونيا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى ستراتەگيالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- پرەزيدەنت مىرزا، ءسىزدى ەلىمىزدە مەملەكەتتىك ساپارمەن قارسى العانىما قۋانىشتىمىن. ەستونيا - قازاقستاننىڭ ماڭىزدى ستراتەگيالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى. ءبىز ەستون حالقىنىڭ تاريحىنا، داستۇرىنە جانە مادەنيەتىنە قۇرمەتپەن قارايمىز. ەكى ەلدىڭ قارىم-قاتىناسى قارقىندى دامىپ كەلەدى. مەملەكەتتەرىمىز اراسىندا تۇيتكىلدى ماسەلە جوق. دەگەنمەن ءوزارا ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ الەۋەتى زور. ونى ىلگەرىلەتە بەرۋىمىز كەرەك. ءسىزدىڭ بۇل ساپارىڭىز ەكىجاقتى ىقپالداستىعىمىز بەن دوستىق بايلانىستارىمىزعا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ سەنەمىن. ساۋدا سالاسىندا ءتۇرلى كەدەرگىلەر بار ەكەنىن بىلەمىز. ءبىراق بۇل باعىتتاعى بىرلەسكەن جۇمىس العا جىلجىپ كەلەدى. قازاقستان ەستونيانىڭ تەڭىز پورتتارىن پايدالانۋعا، ساۋدا-ساتتىق كولەمىن ارتتىرۋعا نيەتتى. سونداي-اق حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىنداعى، سونىڭ ىشىندە بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى، ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى جانە باسقا دا قۇرىلىمدار شەڭبەرىندەگى سىندارلى ىقپالداستىقتى ورىستەتۋگە مۇددەلىمىز. وسى ساپاردىڭ ناتيجەسىندە مادەني بايلانىستارىمىز دا وركەندەي تۇسەدى دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريس جاڭا بايلانىس ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا كومەكتەسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- ءبىزدىڭ قارىم-قاتىناسىمىز وتە جاقسى دەڭگەيدە. البەتتە، كەيبىر كەدەرگىلەر بار، ءبىراق ونى ەڭسەرۋگە بولادى. كەيدە ءبىز تۇيتكىلدەردىڭ وڭاي شەشىلەتىنىن اڭعارا بەرمەيمىز. بيزنەس وكىلدەرى قازىردىڭ وزىندە ىسكەرلىك قاتىناستار ماسەلەسىن تالقىلاپ جاتىر. بىرنەشە كەزدەسۋ جوسپارلانعان. ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمدارعا قول قويىلماق، ءبىرقاتار باستامالاردى ىسكە اسىراتىن بولامىز. سوندىقتان كەلەشەگىمىز جارقىن ەكەنىنە سەنىمدىمىن. جاڭا بايلانىستارىمىز ءوزارا ىنتىماقتاستىعىمىزدى نىعايتۋعا كومەكتەسەدى دەپ ۇمىتتەنەمىن. ارينە، الەمدەگى گەوساياسي احۋال تۇراقسىز بولىپ تۇر. دەگەنمەن بارلىق پروبلەمانى بىرلەسىپ شەشۋىمىز كەرەك. ءسىز ب ۇ ۇ تۋرالى ايتتىڭىز. بۇل - وتە ماڭىزدى ۇيىم. الەمدە قاقتىعىستار مەن سوعىستار مەيلىنشە از بولۋى ءۇشىن ۇيىمعا ءبىرشاما رەفورما جاساۋ قاجەت، - دەدى الار كاريس.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ەستونيا پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى الدى.