قازاقستان مەن ەستونيا رەكتورلارىنىڭ فورۋمى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريستىڭ قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا قازاقستان مەن ەستونيانىڭ جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى جەتەكشى ۇيىمدارىنىڭ قاتىسۋىمەن دوڭگەلەك ۇستەل ءوتتى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى حابارلادى.
فورۋمدى ەستونيا پرەزيدەنتى اشىپ، جاھاندىق وزگەرىستەر جاعدايىندا ءبىلىم بەرۋدىڭ ماڭىزدى رولىنە توقتالدى.
- ءبىلىم ءارقاشان پروگرەستىڭ نەگىزى بولىپ كەلدى. بۇگىندە ول تاريحتاعى ەڭ اۋقىمدى ترانسفورماتسيالاردىڭ ءبىرىن باستان وتكەرىپ جاتىر. جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق تەحنولوگيالار ءبىزدىڭ وقۋ، جۇمىس ىستەۋ جانە ءبىر-بىرىمىزبەن ءوزارا ارەكەتتەسۋ تاسىلدەرىمىزدى وزگەرتۋدە. ءدال وسىنداي جىلدام وزگەرىستەر كەزەڭىندە ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتتارى قوعامعا كۇردەلى ۇدەرىستەردى تۇسىنۋگە كومەكتەسىپ، يننوۆاتسيالاردىڭ ادام دامۋىنا قىزمەت ەتۋىن قامتاماسىز ەتۋ ارقىلى شەشۋشى ءرول اتقارادى، - دەدى ا. كاريس.
فورۋم جۇمىسىنا قر عىلىم ي جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك، ۆيتسە-مينيستر گۇلزات كوبەنوۆا، سونداي-اق ەستونيا ءبىلىم جانە زەرتتەۋ مينيسترلىگىنىڭ ۆيتسە-ءمينيسترى رايۆو ۆەنتال قاتىستى. ەستونيا پرەزيدەنتىمەن رەسمي دەلەگاتسيا قۇرامىندا قازاقستانعا جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەت رەكتورلارى كەلدى.
ەستونيا تاراپىنان فورۋمعا Tallinn University ،Estonian Academy of Arts ،Estonian University of Life Sciences ،Tallinn University of Technology ،Estonian Academy of Music and Theatre ،Tartu University اتتى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا شاقىرىلعان ساراپشى - ەكىتىلدى جانە كوپتىلدى ءبىلىم بەرۋ، ءبىلىم بەرۋ جۇيەلەرىن رەفورمالاۋ جانە ادامي كاپيتالدى دامىتۋ سالاسىنداعى تانىمال ەستون زەرتتەۋشىسى پەەتەر مەحيستو ءدارىس وقىدى. ول جوعارى ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا كادر دايارلاۋدىڭ وزىق تاجىريبەلەرىمەن ءبولىسۋ ماقساتىندا «ەstonia's PISA Success Story: Key Investments» تاقىرىبىندا بايانداما جاسادى.
تالقىلاۋ بارىسىندا جوعارى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ساياسات باعىتتارى، ينستيتۋتسيونالدىق ستراتەگيالار، ورتاق سىن-تەگەۋرىندەر، وقىتۋ مەن وقۋداعى يننوۆاتسيالىق جانە بىرلەسكەن تاسىلدەر، سونداي-اق بىرلەسكەن عىلىمي ورتالىقتار مەن زەرتحانالار قۇرۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى. سيفرلاندىرۋدى دامىتۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىنە ەنگىزۋ باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىققا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
فورۋم ەكىجاقتى قۇجاتتارعا قول قويۋ راسىمىمەن اياقتالدى. اتاپ ايتقاندا، ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى مەن تاللين تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم، قازاق ۇلتتىق قىزدار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى مەن تاللين ۋنيۆەرسيتەتى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم، م. اۋەزوۆ اتىنداعى وڭتۇستىك قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتى مەن تاللين ۋنيۆەرسيتەتى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم، م. نارىكبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى مەن تاللين ۋنيۆەرسيتەتى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم، ش. ءۋاليحانوۆ اتىنداعى كوكشەتاۋ ۋنيۆەرسيتەتى مەن ەستونيانىڭ تابيعي عىلىمدار ۋنيۆەرسيتەتى اراسىنداعى ءوزارا ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم، Almaty Management University جانە تاللين تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم قابىلداندى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن الار كاريس كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى.