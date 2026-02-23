ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قازاقستان مەن گرۋزيا جوعارى دەڭگەيدەگى بايلانىستاردى جانداندىرۋعا كەلىستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزەمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: Акорда

    گرۋزيا تاراپىنىڭ باستاماسىمەن بولعان اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ءوزارا قارىم-قاتىناستىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.

    - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يراكليي كوباحيدزە ەكىجاقتى جانە كوپجاقتى كۇن تارتىبىندەگى كوپتەگەن ماسەلە بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن راستادى. كولىك-ترانزيت، ەنەرگەتيكا جانە تۋريزم سەكىلدى باعىتتارعا باسىمدىق بەرە وتىرىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋدىڭ جاي-جاپسارىنا ايرىقشا نازار اۋدارىلدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يراكلي كوباحيدزە حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى. تاراپتار جوعارى دەڭگەيدەگى بايلانىستاردى جانداندىرۋعا كەلىستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىدان بۇرىن پرەزيدەنت جاپونيا يمپەراتورىنىڭ تۋعان كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعانىن جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
