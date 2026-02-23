قازاقستان مەن گرۋزيا جوعارى دەڭگەيدەگى بايلانىستاردى جانداندىرۋعا كەلىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزەمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
گرۋزيا تاراپىنىڭ باستاماسىمەن بولعان اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ءوزارا قارىم-قاتىناستىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يراكليي كوباحيدزە ەكىجاقتى جانە كوپجاقتى كۇن تارتىبىندەگى كوپتەگەن ماسەلە بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن راستادى. كولىك-ترانزيت، ەنەرگەتيكا جانە تۋريزم سەكىلدى باعىتتارعا باسىمدىق بەرە وتىرىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋدىڭ جاي-جاپسارىنا ايرىقشا نازار اۋدارىلدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يراكلي كوباحيدزە حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى. تاراپتار جوعارى دەڭگەيدەگى بايلانىستاردى جانداندىرۋعا كەلىستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
