قازاقستان مەن رەسەي ساۋدا جانە ينۆەستيتسيا كولەمىن ۇلعايتا بەرۋگە ءتيىس - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتەر باسشىلارى ورال قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XXI قازاقستان - رەسەي ءوڭىرارالىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق سەسسياسىنا بەينەبايلانىس ارقىلى قاتىسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ فورۋمعا ەكى ەلدىڭ ناتيجەلى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن ايشىقتايتىن ايتۋلى شارا رەتىندە باعا بەردى.
- وسى بىرەگەي الاڭدا ەكونوميكالىق، ينفراقۇرىلىمدىق جانە گۋمانيتارلىق باعىتتاعى تىڭ جوبالار دۇنيەگە كەلىپ، كەيىن وڭىرلىك دەڭگەيدە كەزەڭ- كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتادى. مۇنىڭ ماڭىزى زور. ويتكەنى ەكونوميكالىق ءوسىم جانە ونەركاسىپ، عىلىم، ءبىلىم، مادەنيەت سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق ەڭ اۋەلى وڭىرلەردە قالىپتاسادى، - دەدى ق ر پرەزيدەنتى.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىق جىل وتكەن سايىن تۇراقتى تۇردە نىعايىپ كەلە جاتقانى تۋرالى ايتتى.
- رەسەي - قازاقستاننىڭ ەڭ ءىرى ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەسى. ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 28 ميلليارد دوللاردان استى. ونى 30 ميلليارد دوللارعا دەيىن جەتكىزۋ ءۇشىن جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. 2024-جىلى رەسەي ينۆەستيتسياسى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتىپ، 4 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. ال وسىعان دەيىن قازاقستانعا سالىنعان رەسەيلىك ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى، ءبىزدىڭ مالىمەتىمىز بويىنشا، 27 ميلليارد دوللاردان استى. ءوز كەزەگىندە قازاقستان رەسەيگە توعىز ميللياردقا جۋىق ينۆەستيتسيا قۇيدى. ەلىمىزدە رەسەي كاپيتالىنىڭ ۇلەسى بار 20 مىڭنان استام كومپانيا جۇمىس ىستەيدى. ولار مىڭداعان جۇمىس ورنىن اشىپ، ەكونوميكامىزدىڭ قارقىندى وسۋىنە زور ۇلەس قوسىپ كەلەدى. وسى قوماقتى كورسەتكىشتەردەن ءوزارا ىنتىماقتاستىق دەڭگەيى قانشالىقتى جوعارى ەكەنىن اڭعارۋعا بولادى. ءبىز مۇنىمەن توقتاماي، ۇنەمى العا ۇمتىلىپ، ساۋدا جانە ينۆەستيتسيا كولەمىن ۇلعايتا بەرۋگە ءتيىسپىز دەپ سانايمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن توقايەۆ پەن پۋتين كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەنى تۋرالى جازدىق.