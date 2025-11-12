قازاقستان مەن رەسەي ءوزارا تاۋار اينالىمىن 30 ميلليارد دوللارعا دەيىن جەتكىزبەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى كەلىسسوز جۇرگىزىپ، ەكى ەل اراسىندا ساۋدا، ءبىلىمى، اتوم ستانسياسى قۇرىلىس سياقتى وزگە دە اۋقىمدى ماسەلەلەردى ماسەلەلەردى ءسوز ەتتى.
- ۆلاديمير ۆلاديميروۆيچ، سىزگە العىسىم شەكسىز. ەرەكشە قوناقجايلىعىڭىز ءۇشىن شىن جۇرەكتەن ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. رەسەي تاراپى ساپاردى ۇيىمداستىرۋعا مۇقيات ازىرلەنگەنىن كوردىك. ءىس-شارالار جان-جاقتى ويلاستىرىلعان. ءبىز ءۇشىن رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپار - بيىلعى ەڭ ايتۋلى وقيعا. مينيسترلىكتەر، ۆەدومستۆولار ارقىلى كونسۋلتاتسيالار جۇرگىزىپ، تىڭعىلىقتى دايىندالدىق. ويتكەنى ىنتىماقتاستىق اۋقىمى وتە كەڭ. رەسەي فەدەراتسياسىمەن بارلىق سالادا تىعىز بايلانىس ورناتتىق. ءسىز جاڭا عانا قانداي جۇمىس اتقارىلعانى، الدىمىزدا قانداي مىندەتتەر تۇرعانى جونىندە ەگجەي-تەگجەيلى ايتتىڭىز. وعان الىپ-قوسارىم جوق. شىن مانىندە، مەملەكەتتەرىمىز اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق قاتىناستار - ساياسي سىپايىلىق ءۇشىن ايتىلعان ءسوز ەمەس، ءوزارا ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ ءمانىن اشاتىن سيپاتتاۋ، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى ەكى ەل اراسىنداعى ءوزارا قارىم-قاتىناستا ەشقانداي تۇيتكىل جوق دەپ سەنىممەن ايتۋعا بولاتىنىن جەتكىزدى.
- الگىندە ءوزىڭىز ايتقانداي، بارلىق سالا تابىستى دامىپ كەلەدى. تاۋار اينالىمىن 30 ميلليارد دوللارعا دەيىن ارتتىرۋ مىندەتىن قويدىق. مەنىڭ ويىمشا، بۇل قول جەتكىزۋگە بولاتىن كورسەتكىش. تاياۋ كەلەشەكتە ماقساتىمىزعا ورىندالادى دەپ ويلايمىن. رەسەي فەدەراتسياسىمەن اتوم ەنەرگياسى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىققا ايرىقشا توقتالعىم كەلەدى. كوپ ۇزاماي «روساتوممەن» ستانسا قۇرىلىسىن باستاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن وتە ماڭىزدى كەلىسىمدەرگە قول قويامىز. بۇل - سەرپىندى جوبا. ويتكەنى اتوم ەلەكتر ستانساسى عانا سالىنبايدى، مۇلدەم جاڭا سالا پايدا بولادى، - دەپ قوستى پرەزيدەنت.
وسى رەتتە ول ءبىلىم سالاسىنداعى ىقپالداستىققا توقتالدى.
- رەسەيدىڭ 9 جوعارى وقۋ ورنى، سونىڭ ىشىندە تانىمال ۋنيۆەرسيتەتتەر قازاقستاندا فيليالدارىن اشتى. بۇل ءۇشىن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ءبىلىم سالاسى وكىلدەرىنە ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. سونىمەن قاتار ومبى ۋنيۆەرسيتەتى جانىنان ءال-فارابي اتىنداعى قاز ۇ ۋ فيليالى اشىلدى. بۇل دا ەلەۋلى وقيعا. جالپى، ءبىلىم سالاسىنا ەرەكشە ءمان بەرەمىن. ويتكەنى جاستارىمىزعا جاعداي جاساۋ كەرەك دەپ سانايمىن. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - جاستارعا قازاقستان مەن رەسەيدىڭ جاڭا تاريحي جانە گەوساياسي كەزەڭدەگى ىنتىماقتاستىعى مەن دوستىق بايلانىستارىن اماناتتاۋ. وسكەلەڭ ۇرپاق مۇنداي قارىم-قاتىناسسىز وسىناۋ الماعايىپ زاماندا ءومىر ءسۇرۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن تۇسىنۋگە ءتيىس. قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارى بۇل مىندەتتى بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە ورىنداپ وتىر. وسى باعىتتاعى جۇمىس جالعاسىن تابادى دەپ ويلايمىن. سول سەبەپتى ءسىزدى قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىرامىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.
مەملەكەتتىك شەكارادان وتكەن ساتتەن ماسكەۋ اۋەجايىنا قونعانعا دەيىن رەسەيدىڭ اۋە كەڭىستىگىندە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ بورتىمەن بىرگە رف قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ سۋ-35 ۇشاقتارى قاپتالداسىپ ۇشتى.
ساپار بارىسىندا قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى.