قازاقستان مەن رەسەي ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردى بىرلەسىپ دامىتۋعا ۋاعدالاستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ەرەكشە ەكونوميكالىق ايماقتاردى دامىتۋ جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى، دەپ حابارلايدى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ماسكەۋدە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن كەزدەسۋدىڭ اياسىندا ۇكىمەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق قۇجاتتارمەن الماسۋ ءراسىمى ءوتتى. سولاردىڭ ىشىندە - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى مەن رەسەي فەدەراتسياسى ەكونوميكالىق دامۋ مينيسترلىگى اراسىندا ارنايى جانە ەرەكشە ەكونوميكالىق ايماقتاردى دامىتۋ سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل تۋرالى ءوزارا تۇسىنىستىك جونىندەگى مەموراندۋم بار. قۇجات سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا جانە ەكونوميكالىق ايماقتاردى باسقارۋ، ينۆەستيتسيا تارتۋ، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا تۇرلەرىن ەنگىزۋ سالاسىنداعى تاجىريبە الماسۋعا باعىتتالعان.
مەموراندۋمعا قول قويۋ - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ پەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ەكونوميكالىق دامۋ ءمينيسترى ماكسيم رەشەتنيكوۆ اراسىندا وتكەن كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ونەركاسىپتىك جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ اعىمداعى جاعدايى مەن ونى ودان ءارى دامىتۋدىڭ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا جالپى قۇنى 2 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان اساتىن 532 جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتقان 16 ارنايى ەكونوميكالىق ايماق جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ قاتارىندا رەسەيلىك ينۆەستورلاردىڭ قاتىسۋىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان 12 جوبا بار.
- مەموراندۋم قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ەكونوميكالىق ايماقتارىنىڭ باسقارۋشى كومپانيالارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا، بىرلەسكەن جوبالاردى قولداۋعا، سونداي-اق سالىقتىق، كەدەندىك جانە ينفراقۇرىلىمدىق رەتتەۋ سالاسىنداعى اقپارات پەن وزىق تاجىريبەمەن الماسۋعا باعىتتالعان. ەرسايىن ناعاسپايەۆ مەموراندۋمعا قول قويۋ ونەركاسىپتىك ارىپتەستىكتى نىعايتۋداعى ماڭىزدى قادام ەكەنىن جانە قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ستراتەگيالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە ىقپال ەتەتىن جاڭا ينۆەستيتسيالىق باستامالارعا نەگىز بولاتىنىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ مەملەكەتارالىق قارىم-قاتىناسىن جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق دەڭگەيىنە دەيىن جەتكىزۋ جونىندەگى دەكلاراتسياعا قول قويدى.