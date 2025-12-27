قازاقستان مەن قىتاي ماشينا جاساۋ جانە جوعارى تەحنولوگيالار سالاسىنداعى سەرىكتەستىكتى كۇشەيتپەك
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار قىتايعا جۇمىس ساپارى بارىسىندا حاڭجوۋ قالاسىندا چجەتسزيان پروۆينتسياسى پارتيا كوميتەتىنىڭ حاتشىسى ۆان حاو مىرزامەن، سونداي-اق قىتايدىڭ جەتەكشى ونەركاسىپتىك كومپانيالارىنىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسۋلەر وتكىزدى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ەكىجاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ باسىم باعىتتارى بويىنشا جان-جاقتى پىكىر الماسىپ، ينۆەستيتسيالىق، ونەركاسىپتىك ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى تەرەڭدەتۋ پەرسپەكتيۆالارىن قاراستىردى، سونداي-اق قازاقستان مەن چجەتسزيان پروۆينتسياسى اراسىندا ماشينا جاساۋ، اۆتوموبيل جاساۋ، جاڭا جانە جوعارى تەحنولوگيالار سياقتى سالالارداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ، ونىڭ ىشىندە ءوڭىرارالىق دەڭگەيدە پراكتيكالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى جانداندىرۋ جونىندەگى ۋاعدالاستىقتارعا قول جەتكىزدى.
سونداي-اق قازاقستان-قىتاي ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىعىنىڭ ورنىقتى سەرپىنى جانە ءىرى يندۋستريالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋداعى قىتاي كومپانيالارىنىڭ ايتارلىقتاي پراكتيكالىق تاجىريبەسى تۋرالى ايتىلدى. ءوزارا ءىس-قيمىل قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك شەڭبەرىندە داميدى جانە ەكونوميكانىڭ سەرپىندى سالالارىن ۇزاقمەرزىمدى تەحنولوگيالىق دامىتۋعا باعدارلانادى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا قىتايلىق كومپانيالاردىڭ وكىلدەرى قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى دايەكتى جۇزەگە اسىرۋعا، وندىرىستىك جانە تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە، سونداي- اق قازاقستان اۋماعىندا زاماناۋي ينجەنەرلىك شەشىمدەردى لوكاليزاتسيالاۋ مەن ەنگىزۋدى تەرەڭدەتۋگە دايىندىعىن راستادى.
رومان سكليار قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ بىرلەسكەن باستامالاردى كىدىرىسسىز قولداۋعا جانە دامىتۋعا، سونداي-اق ولاردى جۇزەگە اسىرۋدى ۇيلەستىرۋگە جانە بارلىق كەزەڭدە جوبالاردى تابىستى ورىنداۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋعا دايىن ەكەندىگىن اتاپ ءوتتى. قازاقستان-قىتاي ستراتەگيالىق ارىپتەستىگى شەڭبەرىندە مەتاللۋرگيا، تاۋ-كەن بايىتۋ ونەركاسىبى جانە اۆتوموبيل ءوندىرىسى سالاسىنداعى باسىم جوبالاردى سىندارلى ءوزارا ءىس-قيمىلدى جالعاستىرۋ جانە پراكتيكالىق پىسىقتاۋ تۋرالى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى.
ايتا كەتەلىك يندۋستريالىق ايماقتاردا 200 دەن استام جاڭا جوبا ىسكە اسىرىلاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.