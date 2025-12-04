قازاقستان مەن قىتاي كەدەيلىكتى ازايتۋدا سەرىكتەستىكتى تەرەڭدەتە الادى - ەلشى
استانا. KAZINFORM – قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى سوڭعى ونجىلدىقتا كەدەيلىكتى جويۋ بويىنشا الەمدەگى ەڭ اۋقىمدى ءارى تابىستى تاجىريبەلەردىڭ ءبىرىن قالىپتاستىردى.
بۇل تۋرالى ق ح ر- دىڭ قازاقستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى حان چۋنلين ايتىپ بەردى.
ەلشىنىڭ ايتۋىنشا، قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ باسشىلىعىمەن جۇزەگە اسقان ماقساتتى ساياسات ناتيجەسىندە قىتاي 2020-جىلعا قاراي ابسوليۋتتى كەدەيلىكتى تولىعىمەن جويىپ، ب ۇ ۇ- نىڭ تۇراقتى دامۋ ماقساتتارىنداعى كورسەتكىشتەردى مەرزىمىنەن 10 جىل بۇرىن ورىنداعان.
نەگىزگى جەتىستىكتەرى:
• 98,99 ميلليون اۋىل تۇرعىنى كەدەيلىكتەن شىعارىلدى؛
• 832 ۋەزد «كەدەي ايماق» مارتەبەسىنەن بوساتىلدى؛
• 128 مىڭ اۋىل كەدەيلەر تىزىمىنەن الىندى؛
• 1978-جىلدان بەرى شامامەن 800 ميلليون ادام كەدەيلىكتەن قۇتىلدى - بۇل جاھاندىق كورسەتكىشتىڭ %75.
حان چۋنلين قىتايدىڭ تابىسىنىڭ ءتورت نەگىزگى فاكتورعا سۇيەنەتىنىن اتاپ ءوتتى:
1. مەملەكەتتىك دەڭگەيدە ۇيلەستىرىلگەن باسقارۋ - كەدەيلىكتى جويۋ ۇلتتىق ستراتەگياعا اينالىپ، جەرگىلىكتى باسقارۋ جۇيەسىنە دەيىن تىكەلەي باقىلاۋعا الىنعان.
2. دامۋ ارقىلى كەدەيلىكتى ازايتۋ - ينفراقۇرىلىم، اۋىل شارۋاشىلىعى، كادر دايارلاۋ جانە ينۆەستيتسيا تارتۋ ارقىلى وڭىرلەردىڭ تۇراقتى دامۋى قامتاماسىز ەتىلدى.
3. «حالىق - باستى قۇندىلىق» قاعيداسى - حالىقتىڭ ءومىر ساپاسىن ارتتىرۋ جانە الەۋمەتتىك تەڭدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ساياساتى الدىڭعى قاتارعا شىقتى.
4. اتاۋلى قولداۋ مودەلى - ءار وتباسىعا، ءار اۋىلعا جەكە جوسپار جاسالىپ، «ءدارى دياگنوزعا قاراي» قاعيداتى قولدانىلدى.
دۇنيەجۇزىلىك بانك مالىمەتىنشە، «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسى 2030-جىلعا قاراي 7,6 ميلليون ادامدى كۇنكورىس كەدەيلىگىنەن، 32 ميلليون ادامدى ورتاشا كەدەيلىكتەن شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سوڭعى ءتورت جىلدا قىتايدىڭ جاھاندىق دامۋ باستاماسى اياسىندا 23 ميلليارد دوللاردان استام قارجى جانە 1800 دەن استام حالىقارالىق جوبا جۇزەگە اسقان.
سونىمەن قاتار قىتاي ازيا، افريكا ەلدەرىنە، سونداي-اق ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىنە كەدەيلىكپەن كۇرەس بويىنشا وقىتۋ كۆوتالارىن ءبولىپ، تاجىريبە الماسۋ الاڭدارىن اشىپ جاتىر.
قازاقستان-قىتاي ىنتىماقتاستىعى
ەلشىنىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان مەن قىتاي كەدەيلىكتى ازايتۋ سالاسىندا سەرىكتەستىكتى تەرەڭدەتە الادى. 2023-جىلى قىتاي مەن وزبەكستان اراسىندا كەدەيلىكتى تومەندەتۋ جونىندەگى بىرلەسكەن كوميتەت قۇرىلىپ، ايماقتىق ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا ۇلگىسى قالىپتاستى.
2024-جىلى سيان قالاسىندا وتكەن ش ى ۇ فورۋمىندا قىتاي مەن ورتالىق ازيا ەلدەرى تاجىريبە الماسۋدى جالعاستىردى، ال شىلدە ايىندا شىنجاڭدا قىتاي-ورتالىق ازيا كەدەيلىكتى ازايتۋ ورتالىعى اشىلدى.
حان چۋنليننىڭ ايتۋىنشا، قىتايدىڭ 15-بەسجىلدىق باعدارلاماسى اياسىندا اۋىلدى جاڭعىرتۋ، ايماقتىق دامۋ جانە حالىقتىڭ تابىسىن ارتتىرۋ باعىتىندا قازاقستانمەن بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا ۇلكەن مۇمكىندىك بار.