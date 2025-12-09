قازاقستان مەن قىتاي اۆتوجول قۇرىلىسىنا جاڭا درون تەحنولوگياسىن قولدانادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن قىتاي اۆتوجول قۇرىلىسىنا ارنالعان جاڭا درون تەحنولوگيالارىن قولدانۋ ماسەلەسىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگى حابارلادى.
قازاقستان مەن ازيا دامۋ بانكىنىڭ وكىلدەرىمەن كولىك مينيسترلىگىندە جول ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ ءۇشىن زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ماسەلەلەرىن تالقىلاۋعا باعىتتالعان سەمينار ءوتتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا نەگىزگى نازار - اۆتوجولداردى جوبالاۋ، مونيتورينگ جانە قۇرىلىس پروتسەسىندە پيلوتسىز درونداردى پايدالانۋ ماسەلەسى بولدى. كەلىسسوز بارىسىندا تاراپتار درونداردى قولدانۋدىڭ قۇرىلىس ۇدەرىسىن ءتيىمدى ءارى اشىق جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. اەرو فوتوتۇسىرىلىم مەن لازەرلىك سكانەرلەۋ تەحنولوگيالارى گەودەزيالىق زەرتتەۋلەردى جىلدام جۇرگىزۋگە، ماتەريالداردىڭ ساپاسىن قاداعالاۋعا، قۇرىلىس قارقىنىن باقىلاۋعا جانە جوبالىق شەشىمدەردەن اۋىتقۋلاردى ۋاقىتىلى انىقتاۋعا جاعداي جاسايدى.
قازاقستان تاراپى بۇل جاڭاشىلدىق جول ينفراقۇرىلىمىن سيفرلاندىرۋ جانە وبەكتىلەردەگى قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرۋ ستراتەگياسىنىڭ ءبىر بولىگى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءوز كەزەگىندە بانك وكىلدەرى ءىرى كولىك دالىزدەرىن سالۋدا پيلوتسىز جۇيەلەردى قولدانۋ تاجىريبەسىمەن ءبولىسىپ، تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
تاراپتار يننوۆاتسيالىق شەشىمدەرمەن الماسۋدى جالعاستىرۋعا جانە قازاقستاننىڭ اۆتوجول سالاسىنداعى نىساندارىندا بىرلەسكەن پيلوتتىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا ۋاعدالاستى.
كەلىسسوزدەر جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ، وزىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ، قۇرىلىس تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە سەرىكتەستىكتى جالعاستىرۋعا ارنالعان كەلىسىممەن قورىتىندىلاندى.
