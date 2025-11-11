قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ۆيزاسىز قاتىناس: جولاۋشىلار اعىنى 4,64 ميلليونعا جەتتى
استانا. قازاقپارات - 10- قاراشا كۇنى قىتاي مەن قازاقستان اراسىنداعى ءوزارا ۆيزاسىز رەجيمنىڭ ىسكە قوسىلعانىنا ەكى جىل تولدى. وسى ۋاقىت ىشىندە شىنجياڭ-ۇيعىر اۆتونوميالىق رايونى اۋماعىنداعى شەكارا بەكەتتەرى ارقىلى ەكى ەل ازاماتتارىنىڭ كىرىپ-شىعۋ سانى 4,64 ميلليون ادامعا جەتكەن، دەپ جازدى شينحۋا.
اگەنتتىك بۇل تۋرالى قىتايدىڭ ورتالىق تەلەديدارى (CCTV) ش ۇ ا ر شەكارا قىزمەتىنىڭ دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاساپ حابارلاعان.
شىنجياڭ-ۇيعىر اۆتونوميالىق رايونى قىتايدىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا ورنالاسقان جانە قازاقستانمەن شەكتەس جەتى شەكارالىق وتكەلى بار، ولاردىڭ ىشىندە جولاۋشىلار لەگى بويىنشا قورعاس بەكەتى ەڭ ءىرىسى بولىپ سانالادى.
2023 -جىلعى 10- قاراشادا ەكى مەملەكەت اراسىندا ازاماتتاردى ۆيزالىق تالاپتاردان ءوزارا بوساتۋ تۋرالى ۇكىمەتارالىق كەلىسىم رەسمي تۇردە كۇشىنە ەندى. ستاتيستيكالىق مالىمەتتەرگە سايكەس، ەكى جىل ىشىندە ءۇرىمجى قالاسىنداعى (ش ۇ ا ر اكىمشىلىك ورتالىعى) «تيانشان» حالىقارالىق اۋەجايى ارقىلى ەكى ەل اراسىنداعى جولاۋشىلار اعىنى 179 مىڭ ادامعا جەتكەن. بۇل اتالعان كەزەڭدە اۋەجاي ارقىلى وتكەن بارلىق جولاۋشىلار سانىنىڭ %10,3- ىنا تەڭ. سول ۋاقىت ارالىعىندا قىتايعا ۆيزاسىز نەگىزدە كىرگەن قازاقستاندىقتاردىڭ سانى 118 مىڭنان اسقان.
گۋاڭجوۋدان كەلگەن يان حۋەيتسزيا ەسىمدى جولاۋشى ساپار اسەرىمەن ءبولىستى:
- مەن گۋاڭجوۋدان ۇشىپ كەلدىم، مۇندا ترانزيت جاساپ، ءارى قاراي قازاقستانعا بارامىن. ۆيزاسىز رەجيمنىڭ ارقاسىندا ساپار ايتارلىقتاي جەڭىلدەدى. بيىل ەكىنشى رەت قازاقستانعا بارا جاتىرمىن، اسىرەسە ءۇرىمجى ارقىلى ترانزيت جاساۋ ماعان رەيس تاڭداۋدا كوبىرەك مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
قازىرگى ۋاقىتتا «تيانشان» حالىقارالىق اۋەجايىندا قازاقستان باعىتىندا ءۇش تۇراقتى حالىقارالىق جولاۋشىلار اۋە باعىتى جۇمىس ىستەيدى: ءۇرىمجى-الماتى-ءۇرىمجى، ءۇرىمجى-استانا-ءۇرىمجى جانە ءۇرىمجى-شىمكەنت-ءۇرىمجى.
ۆيزاسىز رەجيمنىڭ ىنتالاندىرۋشى اسەرىنىڭ ارقاسىندا بيىل «تيانشان» اۋەجايىندا قازاقستاندىق ەكى جاڭا اۋە كومپانيا - SCAT Airlines جانە Fly Arystan تىركەلدى. سونىمەن قاتار ءۇرىمجى مەن قازاقستان قالالارى اراسىنداعى اۋە قاتىناسى جيىلەپ، رەيستەر سانى اپتاسىنا شامامەن 50 باعىتقا جەتتى، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %43- عا كوپ.
رەسمي ستاتيستيكاعا سايكەس، 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى قىتاي مەن قازاقستان اراسىنداعى جولاۋشىلار اعىنى ش ۇ ا ر اۋماعىنداعى شەكارا وتكەلدەرى ارقىلى 2,28 ميلليون ادامدى قۇراپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %25,3- عا ارتقان.