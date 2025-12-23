قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا اۋە رەيسى ارتتى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا اۋە رەيستەرىنىڭ سانى كوبەيدى. قازىر استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنان كورشى ەلدىڭ 8 مەگاپوليسىنە ۇشىپ بارۋعا بولادى. بۇل بارىس-كەلىستى جەڭىلدەتىپ، جولاۋشىلار قاتىناسىن ارتتىردى. سونىمەن قاتار تەمىرجول جۇك تاسىمالى دا قارقىندى دامىپ كەلەدى.
قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا قاتىنايتىن اۋە رەيستەرىنىڭ سانى 84-كە جەتتى. وسىنشاما ۇشاق اپتا سايىن 15 باعىتتا ۇزدىكسىز جولاۋشى تاسىمالدايدى. بۇگىندە ەلىمىزدىڭ ءۇش مەگاپوليسىنەن قىتايدىڭ بەيجىڭ، شاڭحاي، گۋاڭجوۋ، شيان، حاڭجوۋ، ءۇرىمجى، چىڭدۋ جانە قۇلجا سياقتى شاھارلارىنا اۋە جولاۋشىلار تاسىمالى بار.
اۋە قاتىناسىنىڭ كەڭەيۋى مادەني- گۋمانيتارلىق، ەكونوميكالىق جانە ىسكەرلىك بايلانىستى دامىتۋعا جول اشىپ وتىر. سونداي-اق حالىقارالىق اۋە تاسىمالى نارىعىنداعى باسەكەلەستىكتى ارتتىرىپ قىزمەت كورسەتۋ ساپاسى مەن بيلەت باعاسىنىڭ تومەندەۋىنە ىقپال ەتۋدە. بارىس-كەلىس ايتارلىقتاي جەڭىلدەپ تۋريزمگە تىڭ سەرپىن بەردى. بيىل العاشقى 10 ايدا قازاقستانعا 719 مىڭ قىتاي ازاماتى ساياحاتتادى.
ەكى ەل اراسىندا تەمىرجول ينفراقۇرىلىمى جاقسارعالى جۇك تاسىمالى ەسەلەپ ارتتى. قاڭتاردان قازان ايىنا دەيىن جەتكىزىلگەن جۇكتىڭ كولەمى 29 ميلليون توننادان استى. جىل سوڭىنا دەيىن 35 ميلليون تونناعا جەتكىزۋ جوسپاردا.
شاحرات نۇرىشيەۆ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىتايداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى:
- قازاقستان مەن قىتايدىڭ كولىك-لوگيستيكالىق ىنتىماقتاستىعى سالانىڭ قارقىندى دامۋىنا ىقپال ەتتى. ەكى جاقتاپ كۇش سالۋدىڭ ارقاسىندا ينفراقۇرىلىم ايتارلىقتاي جاقساردى. دوستىق-مويىنتى شەكارالىق تەمىرجول ۋچاسكەسىنىڭ ەكىنشى جەلىسىن ىسكە قوسۋ ارقىلى پويىز سانى 5 ەسە ارتتى. شيان قالاسىندا بىرلەسكەن لوگيستيكالىق تەرمينال ىسكە قوسىلدى. ەندى قورعاستان الماتى وبلىسىنىڭ الاتاۋ قالاسىنا دەيىن جاڭا تار تاباندى تەمىرجول سالۋ مۇمكىندىكتەرى قاراستىرىلىپ جاتىر.
سونداي-اق جۇك تاسىمالىنىڭ وسۋىنە ەكى ەل اراسىنداعى كەدەندىك، شەكارالىق ىنتىماقتاستىق بايلانىس پەن قۇجات راسىمدەۋ تيىمدىلىگىنىڭ ارتۋى ىقپال ەتەدى. قازىر تاعى ءۇشىنشى تەمىرجول ءدالىزىنىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. اياگوز- شاۋەشەك تەمىرجولى ىسكە قوسىلعان سوڭ تاسىمالداناتىن جۇكتىڭ كولەمى تاعى 25 ميلليون تونناعا دەيىن ارتادى. سونىمەن قاتار الداعى ءۇش جىلدا 34 شەكارالىق وتكىزۋ بەكەتىن جاڭعىرتۋ جوسپاردا بار.
