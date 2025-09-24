قازاقستان مەن قىتاي اۋديت ورگاندارى جاستاردى قولداۋ باعىتىندا بىرلەسكەن باستامانى ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا جوعارى اۋديتورلىق پالاتا دەلەگاتسياسىنىڭ قاتىسۋىمەن ا ز و س ا ي- دىڭ جاستاردى جەتىلدىرۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى. بۇل تۋرالى جوعارى اۋديتورلىق پالاتا ءمالىم ەتتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارى اۋديتورلىق پالاتاسىنىڭ ءتوراعاسى ءاليحان سمايىلوۆ باستاعان دەلەگاتسيا جۇمىس ساپارىمەن قىتايعا باردى. ساپار باعدارلاماسىندا ا ز و س ا ي وڭىرلىك ۇيىمىنىڭ جەلىسى بويىنشا ءىس-شارالارعا قاتىسۋ جانە ق ر مەن ق ح ر جوعارى اۋديت ورگاندارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ كوزدەلگەن.
ساپار اياسىنداعى باستى شارا - نانكين اۋديت ۋنيۆەرسيتەتىندە ا ز و س ا ي- دىڭ جاستاردى جەتىلدىرۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوسۋ. بۇعان قىتايدىڭ ۇلتتىق اۋديت كەڭسەسى باستاماشى بولدى.
باعدارلامانىڭ ماقساتى - ازيانىڭ ءتۇرلى ەلدەرىنىڭ جاس اۋديتورلارىنا تاجىريبە الماسۋعا، ءبىلىم الۋعا جانە كاسىبي سىن-قاتەرلەرگە بىرلەسە جاۋاپ ىزدەۋگە مۇمكىندىك بەرۋ.
قازاقستاننىڭ اۋديت سالاسىنداعى جاس ماماندارى دا ۇيىمنىڭ باسقا ەلدەرىنەن كەلگەن ارىپتەستەرىمەن بىرگە وسى باعدارلاماعا قاتىسۋدا.
سالتاناتتى اشىلۋ راسىمىندە ءسوز سويلەگەن ءاليحان سمايىلوۆ باعدارلامانى ىسكە قوسۋ بولاشاق اۋديتور ماماندىعىنا سالىنىپ جاتقان ماڭىزدى ينۆەستيتسيا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكتىنىڭ دامۋى مەن سيفرلىق ۆاليۋتالاردىڭ تەز قارقىنمەن تارالۋى جاعدايىندا اۋديت تەك وزگەرىستەرگە ىلەسىپ قانا قويماي، ولاردان ءبىرشاما الدا ءجۇرۋى كەرەك.
- قازىر ماشينالار سيفرلاردى تەكسەرىپ، قۇجاتتاردى سالىستىرا الادى، سايكەسسىزدىكتەردى ادامنان دا جىلدام ءارى ءدال انىقتاي الادى. ءداستۇرلى اۋديت تولىقتاي اۆتوماتتاندىرىلاتىن ۋاقىت جاقىن. سوندىقتان جوعارى اۋديت ورگاندارىنىڭ «باقىلاۋشى» رولىنەن شىعاتىن كەزى كەلدى. تۋىندايتىن پروبلەمانى انىقتاپ قانا قويماي، وعان جول بەرمەيتىن الدىن الۋ اۋديتىنە كوشۋ قاجەت، - دەدى جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ ءتوراعاسى.
ءاليحان سمايىلوۆ بۇعان قوسا مەملەكەتتىك اۋديتورلاردىڭ داعدىلارىن ۇنەمى جەتىلدىرىپ، اۋديت پروتسەسىنىڭ وزىنە تەحنولوگيالىق يننوۆاتسيالار ەنگىزۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
قازاقستان دا بۇل باعىتتا كوشتەن قالماي كەلەدى. رەسپۋبليكادا اۋديتورلاردى سەرتيفيكاتتاۋدىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسى قۇرىلعان. جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ جانىنان زەرتتەۋ جانە وقۋ ورتالىعى جۇمىس ىستەيدى. ازيا دامۋ بانكىمەن، دۇنيەجۇزىلىك بانكپەن، ACCA جانە CIPFA سياقتى حالىقارالىق ۇيىمدارمەن تىعىز ىنتىماقتاستىق ورناعان.
ءتوراعا جوعارى اۋديتورلىق پالاتا ق ر- داعى مەملەكەتتىك اۋديت جۇيەسىنىڭ ساپاسى مەن تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىس ىستەپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. باسىم باعىتتاردىڭ قاتارىندا ۇزدىك الەمدىك پراكتيكا مەن ستاندارتتاردى ەنگىزۋ، جاپپاي سيفرلاندىرۋ، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكت پەن ۇلكەن دەرەكتەردى تالداۋدى سياقتى وزىق IT شەشىمدەردى پايدالانۋ قامتىلعان.
- ءبىز ءتۇرلى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ 13 اقپاراتتىق جۇيەسىمەن ينتەگراتسيا ورناتتىق جانە تاۋەكەلدەردى باسقارۋ جۇيەسىن اۆتوماتتاندىردىق. بۇل بيۋجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋ ءۇشىن جاسالىپ وتىر. سونىمەن قاتار جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى بار سيفرلىق اسسيستەنت جۇمىس ىستەيدى. ول اۋديتورلارعا قاجەتتى قۇقىقتىق بازا مەن قۇجاتتاردى جەدەل تابۋعا كومەكتەسەدى، - دەدى جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ ءتوراعاسى.
ءسوز سوڭىندا ءاليحان سمايىلوۆ جاس اۋديتورلارعا تىلەگىن ءبىلدىرىپ، ولارعا كاسىبي جولدا تابىس تىلەدى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، استانادا قازاقستان مەن ازەربايجاننىڭ جوعارى اۋديت ورگاندارى باسشىلارى كەزدەستى.