قازاقستان مەن قىرعىزستان س ءى م باسشىلارى تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى جەەنبەك كۋلۋبايەۆپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.
سۇحبات بارىسىندا سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆولاردىڭ باسشىلارى وسى جىلدى قورىتىندىلاپ، باۋىرلاستىق پەن تاتۋ كورشىلىك رۋحىنداعى قازاق-قىرعىز وداقتاستىق قاتىناستارىنىڭ جۇيەلى ءارى ورنىقتى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
مينيسترلەر ەكىجاقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى مەن بولاشاعىن تالقىلادى. قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وسى جىلى تامىزدا بىشكەككە جاساعان رەسمي ساپارىنىڭ، سونداي- اق قازاقستان مەن قىرعىزستان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسى 7-وتىرىسىنىڭ قورىتىندىلارىنا جانە جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
ساياسي ديالوگتى ودان ءارى نىعايتۋعا، سونداي-اق ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق، كولىك-لوگيستيكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە جان-جاقتى جاردەم كورسەتۋگە ءوزارا دايىندىق ءبىلدىرىلدى.
سونىمەن قاتار تاراپتار وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماسىپ، الداعى جىلعا جوسپارلانعان حالىقارالىق ءىس-شارالار كەستەسىن قاراستىردى.
ايتا كەتەيىك، قىرعىزستاندا شەتەل ازاماتتارىنا رەزيدەنت-كارتا بەرىلەدى.