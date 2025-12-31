ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:17, 31 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستان مەن قىرعىزستان س ءى م باسشىلارى تەلەفون ارقىلى سويلەستى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى جەەنبەك كۋلۋبايەۆپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.

    Қырғызстан СІМ
    Фото: ҚР СІМ

    سۇحبات بارىسىندا سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆولاردىڭ باسشىلارى وسى جىلدى قورىتىندىلاپ، باۋىرلاستىق پەن تاتۋ كورشىلىك رۋحىنداعى قازاق-قىرعىز وداقتاستىق قاتىناستارىنىڭ جۇيەلى ءارى ورنىقتى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    مينيسترلەر ەكىجاقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى مەن بولاشاعىن تالقىلادى. قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وسى جىلى تامىزدا بىشكەككە جاساعان رەسمي ساپارىنىڭ، سونداي- اق قازاقستان مەن قىرعىزستان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسى 7-وتىرىسىنىڭ قورىتىندىلارىنا جانە جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.

    ساياسي ديالوگتى ودان ءارى نىعايتۋعا، سونداي-اق ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق، كولىك-لوگيستيكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە جان-جاقتى جاردەم كورسەتۋگە ءوزارا دايىندىق ءبىلدىرىلدى.

    سونىمەن قاتار تاراپتار وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماسىپ، الداعى جىلعا جوسپارلانعان حالىقارالىق ءىس-شارالار كەستەسىن قاراستىردى.

    ايتا كەتەيىك، قىرعىزستاندا شەتەل ازاماتتارىنا رەزيدەنت-كارتا بەرىلەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار