قازاقستان مەن قىرعىزستان ەلشىلىكتەرگە عيماراتتار مەن جەر تەلىمدەرىن تەگىن بەرەدى
استانا. KAZINFORM - استانا مەن بىشكەك ەلشىلىكتەر مەن ەلشىلەر رەزيدەنتسيالارىنىڭ قاجەتتىلىگى ءۇشىن ءبىر-بىرىنە جىلجىمايتىن مۇلىك نىساندارى مەن جەر تەلىمدەرىن وتەۋسىز پايدالانۋعا بەرەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
اتاپ ايتقاندا، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كابينەتى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى 2025-جىلعى 22-تامىزدا بىشكەك قالاسىندا قول قويىلعان كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى زاڭعا قول قويدى.
قۇجات اياسىندا قىرعىزستاننىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگى مەن قازاقستاننىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىنە بىشكەك جانە استانا قالالارىندا عيماراتتار مەن جەر تەلىمدەرىن ءوزارا وتەۋسىز پايدالانۋعا بەرۋ ەسكەرىلگەن.
قۇجاتتى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ جوگوركۋ كەنەشى 2026-جىلعى 29-قاڭتاردا قابىلداعان.
ەندى زاڭ اياسىندا كەلىسىمنىڭ كۇشىنە ەنۋى ءۇشىن ءتيىستى مەملەكەتىشىلىك راسىمدەر جۇزەگە اسىرىلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، جاقىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.