قازاقستان مەن قاتار سوتتالعانداردى بەرۋ جونىندە كەلىسىمگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ قاتار مەملەكەتىنە جۇمىس ساپارمەن باردى.
قاتاردىڭ باس پروكۋرورى دوكتور يسا بەن سااد ءال-نۋايميمەن كەلىسسوزدەر بارىسىندا ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ، قىلمىسقا قارسى كۇرەس جانە حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا قاتىستى كەڭ اۋقىمدى ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
قاتار تاراپى قازاقستان پروكۋراتۋراسىنىڭ نەگىزگى قىزمەتى مەن باسىم باعىتتارى، ونىڭ ىشىندە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق، زاڭسىز الىنعان اكتيۆتەردى قايتارۋ، ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە قىلمىسپەن كۇرەس سالاسىنداعى ماسەلەلەر تۋرالى حاباردار بولدى.
سونداي-اق، قازاقستاندىق قاداعالاۋ ورگانىنىڭ باسشىسى جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق تەحنولوگيالاردى پايدالانۋ ارقىلى ەسىرتكىنىڭ زاڭسىز اينالىمى، ۇيىمداسقان قىلمىس پەن ينتەرنەت-الاياقتىق قىلمىستىڭ جولىن كەسۋ، بولدىرماۋ جانە الدىن الۋ بويىنشا ەكى ەلدىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اراسىنداعى بايلانىسىن كەڭەيتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
پراكتيكالىق تاجىريبە الماسۋ ماقساتىندا قاتار پروكۋرورلارى قىلمىستىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ جۇمىسىن، كيبەرقىلمىسپەن كۇرەسۋ بويىنشا قابىلدانىپ جاتقان شارالارىن كورسەتىپ، كاسىبي قىزمەتىن جاقسارتاتىن اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ جۇمىسىمەن تانىستىردى.
كەزدەسۋ ناتيجەسىندە قاداعالاۋ ۆەدومستۆولارىنىڭ باسشىلارى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ماڭىزدى ەكى حالىقارالىق قۇجاتقا قول قويدى.
ءبىرىنشى - قازاقستان رەسرۋبليكاسى مەن قاتار مەملەكەتى اراسىنداعى سوتتالعان ادامداردى بەرۋ تۋرالى كەلىسىم، ول شەتەلدىك سوت ۇكىمىمەن تاعايىندالعان سوتتالعان ادامدارعا جازانى ازاماتتىعى بار ەلدە وتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەكىنشى - ەكى ەلدىڭ باس پروكۋراتۋرالارى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم، ونىڭ نەگىزىندە قاداعالاۋ قىزمەتى بويىنشا تاجىريبە، قۇقىقتىق جانە باسقا دا اقپارات الماسۋ جۇزەگە اسىرىلادى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن 2024- جىلدىڭ 14-اقپانىندا قاتارمەن ۇستاپ بەرۋ جانە قىلمىستىق ىستەر بويىنشا ءوزارا قۇقىقتىق كومەك كورسەتۋ تۋرالى كەلىسىمدەر جاسالعان بولاتىن.
وسىلايشا، ەندى قازاقستان رەسرۋبليكاسى مەن قاتار مەملەكەتى اراسىندا قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ سالاسىنداعى تولىق شارتتىق قۇقىقتىق بازا قالىپتاستى، ول ەكى ەلدىڭ قاداعالاۋ ورگاندارىنىڭ ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە قىلمىسپەن كۇرەس، قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ مەن قۇقىق قورعاۋ سالاسىنداعى كۇش-جىگەرىن بىرىكتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
كەزدەسۋ ناتيجەسى بويىنشا تاراپتار ءوزارا قارىم-قاتىناستاردىڭ قول جەتكىزىلگەن دەڭگەيىن قاناعاتتانۋشىلىقپەن اتاپ ءوتىپ، ولاردى ءوزارا مۇددەلى بارلىق سالادا ودان ءارى دامىتۋعا دايىن ەكەندىكتەرىن ءبىلدىردى.
