قازاقستان مەن قاتار ەڭبەك ميگرانتتارىنىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جونىندەگى ىنتىماقتاستىقتى راستادى
استانا. KAZINFORM - كەلىسىم قازاقستان ازاماتتارىن كاتاردا جۇمىسقا ورنالاستىرۋدىڭ قاۋىپسىز جانە اشىق جاعدايلارىن جاساۋعا جانە ولاردىڭ قۇقىقتىق جانە الەۋمەتتىك قورعالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاتار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ديپلوماتيالىق ارنالار بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن قاتار مەملەكەتىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى قازاقستاندىق جۇمىسكەرلەردىڭ وسى ەلدە جۇمىسقا ورنالاسۋىن رەتتەۋ تۋرالى كەلىسىمدى ورىنداۋ جونىندەگى مەملەكەتىشىلىك راسىمدەردىڭ ورىندالعانىن راستايتىن جازباشا حابارلاما جىبەردى. وسىلايشا، اتالعان كەلىسىم كۇشىنە ەندى.
قۇجاتقا 2024-جىلعى 14-اقپاندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ دوحاعا رەسمي ساپارى بارىسىندا قول قويىلدى. 2025-جىلى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن پارلامەنتتىڭ قوس پالاتاسى (10-قىركۇيەك - ماجىلىستە، 9-قازان - سەناتتا) ماقۇلدادى، 20-قازاندا زاڭعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قول قويدى.
قۇجات مامانداردى ىرىكتەۋگە وتىنىمدەر الماسۋدىڭ، ولاردىڭ بىلىكتىلىگىن تەكسەرۋدىڭ جانە ەڭبەك شارتتارىن جاساسۋدىڭ ناقتى ءتارتىبىن بەكىتەدى. كەلىسىم قازاقستاندىق جۇمىسكەرلەرگە ۇلگىلىك ەڭبەك شارتىنا سايكەس ۇشۋعا، تۇرعىن ۇيگە جانە مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋگە اقى تولەۋ، ەڭبەكتىڭ، دەمالىستىڭ جانە سىياقىنىڭ ناقتى شارتتارى، شارتتى مەرزىمىنەن بۇرىن بۇزعان كەزدەگى جۇمىسكەرلەردىڭ مۇددەلەرىن قورعاۋدى قوسا العاندا الەۋمەتتىك جانە ەڭبەك قۇقىقتارىنا كەپىلدىك بەرەدى.
كەلىسىم نورمالارىنىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ ءۇشىن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ جانە قاتار مەملەكەتىنىڭ ەڭبەك مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرىنەن بىرلەسكەن كوميتەت قۇرىلاتىن بولادى.
قاتارلىق جۇمىس بەرۋشىلەر ۇسىناتىن بارلىق بوس ورىندار migration.enbek.kz پورتالىندا ورنالاستىرىلاتىن بولادى، بۇل قازاقستان ازاماتتارىنا قاتار مەملەكەتىندەگى ەڭبەك مۇمكىندىكتەرىنە اشىق جانە رەسمي قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا ە ح ا ق م كورەيا رەسپۋبليكاسىمەن، ساۋد ارابياسىمەن، ب ا ءا، سلوۆاكيا، جاپونيا، شۆەتسيا، يتاليا، نورۆەگيا، پولشا، چەحيا، رۋمىنيا جانە فينليانديامەن ەڭبەك قىزمەتىن رەتتەۋ جانە ەڭبەكشى-ميگرانتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ بويىنشا وسىعان ۇقساس مەموراندۋمدار مەن كەلىسىمدەر جاساسۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزۋدە.
2025-جىلعى 9 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا شەتەلدە ەڭبەك قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا 156,7 مىڭ قازاقستاندىق جۇمىس ىستەپ جاتقانىن ەستەرىڭىزگە سالا كەتكەن ءجون.
قازاقستان ازاماتتارىنىڭ ەڭ كوپ سانى رەسەي فەدەراتسياسىندا (128,8 مىڭ ادام)، كورەيا رەسپۋبليكاسىندا (15,2 مىڭ ادام)، پولشادا (2,6 مىڭ ادام) جانە ۇلى بريتانيادا (1,4 مىڭ ادام) جۇمىس ىستەيدى.
ايتا كەتەلىك دەپۋتات ەڭبەك ميگرانتتارىنا قوسىمشا سالىق سالۋدى ۇسىنعان ەدى.