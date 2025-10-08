ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:56, 08 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستان مەن مولدوۆانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى تەلەفون ارقىلى سويلەستى

    استانا. KAZINFORM - مولدوۆا تاراپىنىڭ باستاماسىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ پەن مولدوۆا رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ميحاي پوپشوي تەلەفون ارقىلى سويلەستى.

    Қазақстан мен Молдованың сыртқы істер министрлері телефон арқылы сөйлесті
    Фото: ҚР СІМ

    پوپشوي ارىپتەسىن تاعايىندالۋىمەن جىلى قۇتتىقتاپ، جاڭا قىزمەتىندە تابىس تىلەدى. قازاقستان س ءى م باسشىسى قۇتتىقتاۋى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىرىپ، استانا مەن كيشينەۆ اراسىنداعى دوستىق قاتىناستاردى جان-جاقتى تەرەڭدەتۋگە قازاق تاراپىنىڭ بەيىلدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    سۇحبات بارىسىندا ەكىجاقتى جانە كوپجاقتى فورماتتارداعى قازاقستان-مولدوۆا ىنتىماقتاستىعىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارى، سونداي-اق بيىك جانە جوعارى دەڭگەيلەردە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسى تالقىلاندى.

    تاراپتار ەكىجاقتى سەرىكتەستىكتى ودان ارى نىعايتۋ ماقساتىندا سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆولار اراسىنداعى تىعىز ءوزارا ءىس-قيمىلدى جالعاستىرۋعا ءوزارا دايىندىعىن راستادى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، ەرمەك كوشەربايەۆتىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستانداعى ەلشىسىن قابىلداعانىن جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
