قازاقستان مەن ماجارستان ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋعا دايىن: جاڭا جوبالار مەن ينۆەستيسيالار
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ پەن ماجارستان پرەزيدەنتى ولجاس بەكتەنوۆ پەن ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوك ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق پەن كەلىسىمدەردى جوعارى دەڭگەيدە جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ پەن قازاقستانعا العاش رەت رەسمي ساپارمەن كەلگەن ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوك كەلىسسوزدەر بارىسىندا جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلارىن تالقىلادى.
- ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيسيالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا، كولىك- ترانزيتتىك، اۋىل شارۋاشىلىعى سالالارداعى ءوزارا ءىس-قيمىل، جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلاندىرۋدى ەنگىزۋ جانە باسقا دا وزەكتى ماسەلەلەرگە نازار اۋدارىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلار ءوزارا ساۋدانى ودان ءارى ارتتىرۋدىڭ زور مۇمكىندىگىن اتاپ ءوتتى. قازاقستان ماجارستانعا ەكسپورتتى 95 تاۋار ءتۇرى بويىنشا ارتتىرۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى. سونداي-اق جاڭادان قۇرىلعان قازاقستان- ماجارستان ينۆەستيسيالىق قورى بىرلەسكەن جاڭا جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدىڭ ماڭىزدى قۇرالىنا اينالادى.
سەرىكتەستىكتىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - كولىك-لوگيستيكا سالاسى. قازاقستاننىڭ ەۋروپالىق وداققا ەكسپورتىن كەڭەيتۋ ماقساتىندا بۋداپەشت اگلومەراتسياسىندا ينتەرمودالدى جۇك تەرمينالىن سالۋ بويىنشا بىرلەسكەن جوبانى جۇزەگە اسىرۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلاندى.
سونىمەن قاتار ج ي تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىعى اتاپ ءوتىلدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان ۇكىمەتى جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن بارلىق ۋاعدالاستىقتىڭ ساپالى ورىندالۋىن ەرەكشە باقىلاۋعا الاتىنىن باسا ايتتى.
ءوز كەزەگىندە، ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوك قازاقستانداعى ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جوعارى باعالاپ، قازاق- ماجار ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوك ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلدى. ول اقوردادا وتكەن ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگتە قازاقستان مەن ماجارستان حالىقارالىق دەڭگەيدە بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە كەلىسكەنىن مالىمدەگەن ەدى.