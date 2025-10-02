قازاقستان مەن ماجارستان ءوزارا تاۋار اينالىمىن 1 ميلليارد دوللارعا جەتكىزبەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن ماجارستان ەنەرگەتيكا، اتوم ونەركاسىبى، اۋىل شارۋاشىلىعى سياقتى ءتۇرلى باعىتتاعى ىقپالداستىقتى ارتتىرۋعا ۋاعدالاستى.
بۇل تۋرالى اقوردادا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوكپەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگتە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- جاڭا عانا جوعارى مارتەبەلى تاماش شۋيوك مىرزامەن كەڭەيتىلگەن قۇرامدا مازمۇندى كەلىسسوزدەر جۇرگىزدىك. ىقپالداستىعىمىزدى كۇشەيتۋدىڭ جاڭا باعىتتارى تۋرالى اڭگىمەلەستىك. ساۋدا-ەكونوميكا سالاسىنداعى بايلانىسىمىزدى دامىتا ءتۇسۋ قاجەتتىگىنە باسا نازار اۋداردىق. بىلتىر ەكى ەلدىڭ الىس-بەرىس 200 ميلليون دوللار شاماسىندا بولدى. كەلەشەكتە ونى 1 ميلليارد دوللارعا دەيىن جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىرمىز. ماجارستان سوڭعى 20 جىلدا ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسىنا 385 ميلليون دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالدى. Mol كومپانياسى قازاقستاننىڭ گاز سالاسىندا تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر. كۇن تارتىبىندە تاعى باسقا اۋقىمدى جوبالار بار، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدە تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتقان وزگە دە ماجارلىق كومپانيالار بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازىرگى تاڭدا 20 ورتاق جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز. ىنتىماقتاستىعىمىز ستراتەگيالىق ماعىناعا يە بولدى. ءبىز ينۆەستيتسيالىق قارىم- قاتىناستارىمىزدى ودان ارى كەڭەيتۋگە مۇددەلىمىز. وسى رەتتە ەنەرگەتيكا، اتوم ونەركاسىبى، اۋىل شارۋاشىلىعى سياقتى ءتۇرلى باعىتتاعى ىقپالداستىعىمىزدى ارتتىرۋعا ۋاعدالاستىق. سونداي-اق حالىقارالىق كولىك دالىزدەرىن، لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ وتتىك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
الەمدە ءتۇرلى قاقتىعىستاردىڭ كوبەيۋى قازاقستاندى دا، ماجارستاندى دا الاڭداتادى.
- ايماقتىق جانە جاھاندىق ماڭىزى بار وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماستىق. الەمدەگى گەوساياسي احۋالدىڭ ۋشىعۋى، ءتۇرلى قاقتىعىستاردىڭ كوبەيۋى ەكى ەلدى دە الاڭداتادى. ءبىز بارلىق تۇيتكىلدى ب ۇ ۇ جارعىسىنا سايكەس بەيبىت جانە ساياسي ديپلوماتيالىق جولمەن شەشۋ قاجەت دەپ سانايمىز. وسى رەتتە حالىقارالىق دەڭگەيدە ءبىر-بىرىمىزگە قولداۋ ءبىلدىرىپ، بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە كەلىستىك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى بۇگىنگى كەلىسسوزدەر جەمىستى بولعانىن باسا ايتتى.
- قازاقستان مەن ماجارستان اراسىنداعى بايلانىس قارقىندى دامىپ كەلە جاتىر. ءوزارا ءتيىمدى ىقپالداستىعىمىز جاڭا ءارى ساپالى دەڭگەيگە كوتەرىلەدى دەپ سەنەمىز. قول جەتكىزىلگەن بارلىق كەلىسىمدەر ويداعىداي ورىندالاتىنىنا كۇمانىم جوق. باۋىرلاس حالىقتارىمىزدىڭ ىنتىماعى بەرىك بولسىن، ەلدەرىمىز ءوسىپ-وركەندەي بەرسىن، - دەدى پرەزيدەنت.