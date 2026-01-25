قازاقستان مەن كورەيا ەڭبەك كوشى-قونى جۇيەسىندە ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM – ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى ۆيكتوريا شەگاي كورەيادان كەلگەن دەلەگاتتاردى قازاقستاندى Employment Permit System (EPS) جۇيەسىنە ەنگىزۋ ءۇشىن ىرىكتەۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭى اياسىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستاردىڭ بارىسىمەن تانىستىردى.
ەڭبەكمينى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، دەلەگاتسيا قۇرامىنا كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋ جانە ەڭبەك، سىرتقى ىستەر، ادىلەت مينيسترلىكتەرىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ادامي رەسۋرستاردى دامىتۋ جونىندەگى كورەي قىزمەتىنىڭ وكىلدەرى كىردى.
وڭتۇستىك كورەيا وكىلدەرى ىرىكتەۋ راسىمىندە كوزدەلگەن بەيىندى نىسانداردى ارالاپ، قولدانىستاعى ينفراقۇرىلىممەن، پروتسەستەردى ۇيىمداستىرۋمەن جانە ءتيىستى مەكەمەلەردىڭ جۇمىس ىستەۋ جاعدايلارىمەن تانىستى. سونىمەن قاتار ولار كانديداتتاردى ىرىكتەۋ جانە دايارلاۋ پروتسەستەرىندە پايدالانىلاتىن مەديتسينالىق ۇيىمدارعا، وقۋ جانە تەستىلەۋ الاڭدارىنا باردى. دەلەگاتسياعا راسىمدەردى ۇيىمداستىرۋدىڭ قولدانىستاعى تەتىكتەرى، ينفراقۇرىلىمدىق مۇمكىندىكتەر جانە اتالعان نىسانداردىڭ جۇمىس ىستەۋىنىڭ پراكتيكالىق اسپەكتىلەرى ۇسىنىلدى.
بۇدان بولەك، ينسپەكتسيالاۋ بارىسىندا تاراپتار نىسانداردىڭ بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەستىگى جانە قازاقستاننىڭ EPS جۇيەسى اياسىندا ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا دايىندىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
كورەي دەلەگاتسياسى ۇيىمداستىرۋ دەڭگەيىن، قابىلدانىپ جاتقان شارالاردى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىلىن وڭ باعالادى.
- ىرىكتەۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭىن وتكىزۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ەڭبەك كوشى- قونى جانە جۇمىسپەن قامتۋ سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام سانالادى، سونداي-اق قازاقستاندىق ازاماتتار ءۇشىن شەتەلدە زاڭدى تۇردە جۇمىسقا ورنالاسۋ اياسىندا قوسىمشا مۇمكىندىكتەر اشادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن ەڭبەك مينيسترلىگى وڭتۇستىك كورەيادا زاڭسىز جۇرگەن قازاقستاندىقتارعا ەسكەرتۋ جاسادى.