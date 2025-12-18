ق ز
    قازاقستان مەن جاپونيا كەلىسسوز قورىتىندىسىندا رەسمي قۇجاتتارعا قول قويدى

    توكيو. KAZINFORM - كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچي بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ەكى ەلدىڭ رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرى 14 ۇكىمەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق قۇجاتقا قول قويدى.

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى. سونىمەن قاتار توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.

    مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن كەزدەستى. سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرمەتىنە رەسمي قابىلداۋ ءوتتى. كەيىن توقايەۆ مەيدجي دجينگۋ عيباداتحاناسىن ارالاپ كوردى. سونىمەن قاتار قاسىم- جومارت توقايەۆ جاپونيادا تۇرىپ جاتقان قازاقستاندىقتارمەن كەزدەستى جانە جاپونيا پارلامەنتىنىڭ قازاقستانمەن دوستىق ليگاسى مۇشەلەرىمەن كەزدەستى.

    بۇگىن جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ وفيسىندە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.

    پرەزيدەنت جاپونيانىڭ پرەمەر- ءمينيسترى ساناە تاكايچيمەن كەلىسسوز جۇرگىزگەن ەدى.

