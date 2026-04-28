قازاقستان مەن چەحيا ورتاق اۆتوكولىك ءوندىرىسىن قالاي دامىتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بىلتىر ەلىمىزدە Škoda Auto كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، 2800 اۆتوكولىك شىعارىلعان. بۇل جونىندە ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى ولجاس ساپاربەكوۆ قازاقستان - چەحيا بيزنەس فورۋمىندا مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، قوس مەملەكەت بىرلەسىپ، قازاقستاندا ءىرى يندۋستريالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر.
- جارقىن مىسال رەتىندە Škoda Auto كومپانياسىمەن ارىپتەستىكتى اتاۋعا بولادى. قازاقستان 2024-جىلى اتالعان كاسىپورىنمەن سەرىكتەستىكتە اۆتوكولىك شىعارۋدى باستادى. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، 2800 دەن استام تەحنيكا ءوندىرىلدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەندىگى ماقسات - اۆتوكولىك بولشەكتەرىن ەلىمىزدە جاساۋعا كوشۋ جانە ماشينا جاساۋعا قاجەتتى ونىمدەردى ءوندىرۋدىڭ تولىققاندى تىزبەگىن قالىپتاستىرۋ.
- مۇنداي جوبالاردى ءبىز دايىن بولشەكتەردەن ءونىم قۇراستىراتىن الاڭ ەمەس، تەحنولوگيا مەن ءوندىرىستى دامىتۋدىڭ قۇرالى رەتىندە قاراستىرامىز. Viessmann كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، جىلۋ ەنەرگەتيكاسى قۇرىلعىلارىن وندىرەمىز. جوبا قۇنى - 9 ميلليون دوللار، - دەدى ولجاس ساپاربەكوۆ.
اۆياتسيا سەكتورى دا نازاردا. Omnipol كومپانياسى ارقىلى ەلىمىزگە L 410 ۇشاقتارى جەتكىزىلىپ جاتىر.
- اتالعان تەحنيكانى ءالى دە الۋ جوسپاردا بار. سوندىقتان قازاقستانداعى كاسىپورىنداردىڭ بىرىندە بۇل ۇشاققا سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتۋ جانە جوندەۋ بويىنشا ورتالىق اشۋ قاجەت، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ونىڭ مالىمدەۋىنشە، وسىلايشا، قازاقستان مەن چەحيا قارىم-قاتىناسى دامىپ، ساۋدادان بىرتىندەپ ورتاق وندىرىسكە ۇلاسىپ كەلەدى. ودان ءارى بولشەكتەردى وزىمىزدە ءوندىرىپ، جاڭا يندۋستريالىق باعىتتار اشۋ جوسپاردا بار.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن چەحيا اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 700 ميلليون دوللاردان اسقانىن جازعانبىز.