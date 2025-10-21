قازاقستان مەن ازەربايجاننىڭ جۇك تاسىمالداۋ كولەمى 62 پايىزعا ءوستى
استانا. KAZINFORM - ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندە مادەني-گۋمانيتارلىق سالاداعى ىقپالداستىق ەرەكشە ورىن الادى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى بريفينگ كەزىندە ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ سوزىنشە، كەيىنگى جىلداردا ەكى ەلدە الما-كەزەك وتكەن قازاقستان مەن ازەربايجاننىڭ مادەنيەت كۇندەرى جانە كينو كۇندەرى ايتۋلى وقيعاعا اينالدى.
- بۇل باعىتتاعى جۇمىستى جۇيەلەندىرۋ ءۇشىن مادەني ىنتىماقتاستىق باعدارلاماسىن قابىلداۋعا ۋاعدالاستىق. ءبىلىم مەن عىلىمدى، جاستار بايلانىسىن دامىتۋدىڭ پەرسپەكتيۆاسى مول ەكەنىنە ارنايى توقتالدىق. وسى ماقساتتا باكۋدە بىلتىردان بەرى قازاقستان-ازەربايجان عىلىم جانە ءبىلىم ورتالىعى قىزمەت ەتەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونداي-اق تاراپتار وڭىرلىك جانە جاھاندىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماسقان.
- ءبىز حالىقارالىق ساياساتتىڭ بارلىق وزەكتى ماسەلەلەرى بويىنشا ۇستانىمدارىمىز ۇقساس ەكەنىن اتاپ وتتىك. كوپجاقتى قۇرىلىمدار اياسىنداعى جۇمىستى ۇيلەستىرۋدىڭ ماڭىزىنا ءمان بەرىلدى. وڭىرلىك جانە جاھاندىق دەڭگەيدە بەيبىتشىلىك، قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا ۇمتىلاتىنىمىزدى جەتكىزدىك. بارشاڭىزعا بەلگىلى، پرەزيدەنت يلحام گەيدار وگلۋ اليەۆ پرەزيدەنت ترامپتىڭ بەلسەندى ارااعايىندىعىمەن ۆاشينگتوندا ازەربايجان مەن ارمەنيا اراسىندا بەيبىت دەكلاراتسياعا قول قويىپ، تاريحي ميسسياسىن ورىندادى. قازاقستان مۇنى رەسمي تۇردە قۇپتادى. قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر وڭتۇستىك كاۆكازداعى سەنىمدى نىعايتىپ، جالپىعا ورتاق وركەندەۋ ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى دەپ ويلايمىن. جالپى، ساپار قورىتىندىسى باۋىرلاس حالىقتاردىڭ يگىلىگى ءۇشىن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق رۋحىنداعى قازاق-ازەربايجان قارىم-قاتىناستارىن ودان ءارى دامىتۋعا قوس تاراپ تا دايىن ەكەنىن ايقىن كورسەتەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى كەلىسسوزدەر كەزىندە ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق، سونىڭ ىشىندە ترانس كاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارى سەكىلدى ستراتەگيالىق تۇرعىدان ماڭىزدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسى قاراستىرىلعانىن جەتكىزدى.
- بىلتىر بۇل باعىتتا جۇك تاسىمالداۋ كولەمى 62 پايىزعا ءوسىپ، 4,5 ميلليون توننانى قۇرادى. بيىلعى كورسەتكىشتەر دە كوڭىلگە سەنىم ۇيالاتادى، ءوسىم 2 پايىزدى قۇرادى. شەتەلدىك سەرىكتەستەرمەن بىرگە شەكتەۋلەردى جويىپ، ءدالىز بويىندا ءبىرىڭعاي ۇزاق مەرزىمدى تاريف ورناتۋعا جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. بۇل بارلىق باعدار بويىنشا كەدەرگىسىز تاسىمالداۋدى قامتاماسىز ەتىپ، تيىمدىلىكتى كوتەرەتىنى ءسوزسىز. ياعني جۇك تاسىمالىنىڭ كولەمىن جوسپارعا سايكەس 10 ميلليون تونناعا دەيىن جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇدان بولەك، پورتتارداعى تەرمينالداردىڭ قۋاتىن ارتتىرۋعا نازار اۋدارىلدى. قازاقستان اقتاۋدا كونتەينەرلىك حاب قۇرىلىسىن جۇرگىزۋدە. شەتەلدىك، سونىڭ ىشىندە قىتايلىق سەرىكتەستەردىڭ قاتىسۋىمەن اليات پورتىندا سالىنىپ جاتقان جۇك تەرمينالىنىڭ كەلەشەگى زور. كەلىسسوز بارىسىندا جۇك ەكسپورتىنا ارنالعان جاڭا ترانس كاسپي پاروم جۇيەسىن قۇرۋ مۇمكىندىگىن تالقىلادىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يلحام اليەۆ ەكىجاقتى كەلىسسوز جانە قازاقستان -ازەربايجان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسى وتىرىسىنىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگ وتكىزدى.