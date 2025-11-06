ق ز
    20:02, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستان مەن ا ق ش اسا ماڭىزدى مينەرالدار سالاسى بويىنشا مەموراندۋمعا قول قويدى

    ۆاشينگتون. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى جانە امەريكا قۇراما شتاتتارى اراسىندا اسا ماڭىزدى مينەرالدار سالاسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    قۇجاتقا ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ پەن ا ق ش ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد لاتنيك قول قويدى.

    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى مارك رۋبيومەن جانە دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ باسقا دا وكىلدەرىمەن كەزدەستى.

