قازاقستان مەملەكەتتىك قارجىنى باسقارۋ ساپاسى بويىنشا ورتالىق ازيادا كوشباسشىلار قاتارىندا
استانا. KAZINFORM - ق ر قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى داۋرەن تەمىربەكوۆ PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) حالىقارالىق باعدارلاماسى حاتشىلىعىنىڭ ونلاين كەزدەسۋىنە قاتىستى.
ونىڭ بارىسىندا 2022-2024 -جىلدارداعى قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك قارجى جۇيەسىن باسقارۋ جۇمىسىنا تاۋەلسىز باعا بەرىلدى. بۇل باعالاۋ دۇنيەجۇزىلىك بانك پەن ازيا دامۋ بانكىنىڭ باستاماسىمەن جانە قولداۋىمەن جۇرگىزىلگەن.
PEFA - كەز كەلگەن ەلدىڭ قارجى باسقارۋ جۇيەسىنىڭ كۇشتى ءارى ءالسىز جاقتارىن جان-جاقتى باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن حالىقارالىق ادىستەمە. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى كورسەتكەندەي، قازاقستان بۇعان دەيىنگى باعالاۋمەن سالىستىرعاندا بيۋدجەت رەفورماسىندا، قارجى اعىندارىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ مەن قارجىلىق ءتارتىپتى نىعايتۋدا ايتارلىقتاي جەتىستىككە جەتكەن. مۇنىڭ ناتيجەسىندە ەلىمىزدىڭ ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى اراسىندا كوشباسشىلىق پوزيتسيانى ساقتاپ وتىرعانى بەلگىلى بولدى.
قارجى مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، اتالعان باعالاۋ حالىقارالىق ارەناداعى سەنىمدى نىعايتىپ، قازاقستاننىڭ كرەديتتىك رەيتينگىنە وڭ اسەر ەتۋى مۇمكىن. وسى ءتاسىل جۇرگىزىلىپ جاتقان مەملەكەتتىك قارجى ساياساتىنىڭ تيىمدىلىگىن راستاپ، حالىقارالىق ارىپتەستەرمەن جانە ينۆەستورلارمەن جەمىستى ديالوگتى كۇشەيتۋگە قوسىمشا جول اشادى.