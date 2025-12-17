قازاقستان لۋۆر وقيعاسىنان ساباق الدى ما - مينيسترلىك مۋزەيلەر كۇزەتى تۋرالى
استانا. KAZINFORM – ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ قازاقستاندىق مۋزەيلەردەگى قاۋىپسىزدىك شارالارى تۋرالى ايتىپ بەردى.
ءماجىلىس كۋلۋارىندا تىلشىلەر بيىل قازان ايىندا لۋۆر مۋزەيىندە بولعان توناۋ وقيعاسىن ەسكە سالىپ، قازاقستانداعى مۋزەيلەردىڭ قالاي قورعالاتىنىن سۇرادى.
- وتكەن اپتادا كۇزەت قىزمەتىن باقىلاۋ دەپارتامەنتى تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، مۋزەيلەردىڭ جاي-كۇيىن باعالاعان ەدى. بۇل جۇمىس ءبىزدىڭ تۇراقتى باقىلاۋىمىزدا. بىزدە پوليتسيا كۇزەتىندە تۇرعان ۇلتتىق جانە مەملەكەتتىك مۋزەيلەردىڭ ناقتى تىزبەسى بار، سونداي-اق جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ باقىلاۋىندا ءبىرقاتار مۋزەي بار. تەكسەرۋدى كەلەسى اپتانىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتاپ، ۇكىمەت ارقىلى ءتيىستى ۇسىنىس ەنگىزەمىز. قورعاۋدى كۇشەيتۋ قاجەت ەكەنىن كورىپ وتىرمىز جانە مۋزەي مۇلكىنە قاتىستى زاڭسىز ارەكەتتەرگە جول بەرمەۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا ۇسىنىمدار بەرەمىز، - دەدى سانجار ءادىلوۆ.
ەسكە سالا كەتسەك، لۋۆر مۋزەيىندەگى توناۋ 19-قازان كۇنى تاڭەرتەڭ بولعان. قىلمىسكەرلەر جەتى مينۋت ىشىندە جالپى قۇنى 88 ميلليون ەۋروعا باعالاناتىن زەرگەرلىك بۇيىمدار مەن اسىل تاستاردى الىپ كەتكەن.
ءبىر اپتادان كەيىن بىرنەشە كۇدىكتى ۇستالدى. توناۋدان كەيىن مۋزەي زالدارىنىڭ شامامەن ۇشتەن بىرىندە بەينەباقىلاۋ كامەرالارى بولماعانى، ال قولدانىستاعى دابىل جۇيەسىنىڭ ىسكە قوسىلماعانى بەلگىلى بولدى.