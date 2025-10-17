قازاقستان كورشى ەلدەرگە ەنەرگەتيكالىق تاۋەلدىلىكتەن قاشان ايىرىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا «ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى ءتۇسىندىرىلدى.
ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى تابيعي مونوپوليالاردى رەتتەۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى تيمۋر قوسىمبايەۆ ۇلتتىق جوبا جىلۋ، ەلەكتر جانە سۋمەن جابدىقتاۋ جەلىلەرى مەن وبەكتىلەرىن، سونداي-اق سۋ بۇرۋ جۇيەلەرىن كەشەندى جاڭارتۋدى كوزدەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ۇلتتىق جوبانى ىسكە اسىرۋ اپاتتى جاعدايلار جانە ينفراقۇرىلىمنىڭ توزۋ دەڭگەيىن تومەندەتۋگە، حالىقتى ساپالى كوممۋنالدىق قىزمەتتەرمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ءىس-شارا بارىسىندا ب ا ق وكىلدەرى ەلىمىز ەنەرگيانى كورشى ەلدەردەن يمپورتتاماي، ەنەرگەتيكا سەكتورىندا تاۋەلسىز بولۋىنا بۇل جوبا قانشالىقتى اسەر ەتەتىنىن سۇرادى.
- ۇلتتىق جوبا اياسىندا ەكى باعىت قاراستىرىلعان: ەنەرگەتيكا سەكتور جانە كوممۋنالدىق سەكتور. ونىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا سەكتورىنا 6,2 تريلليون تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلادى، 15 جاڭا جوبا جۇزەگە اسىرىلادى جانە قازىر جۇمىس ىستەپ تۇرعان 14 ستانسيا جاڭعىرتىلادى. بارلىق جۇمىس اياقتالعاننان كەيىن 2030-جىلعا قاراي 14 مەگاۆاتت قوسىمشا ەلەكتر ەنەرگيا پايدا بولادى. بۇل ءبىزدى ەنەرگەتيكالىق تاۋەلسىزدىككە اكەلەدى دەپ بولجاپ وتىرمىز، - دەدى تيمۋر قوسىمبايەۆ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسىن تالقىلاۋ كەزىندە ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن 13 تريلليون تەڭگە قاجەت ەكەنىن ايتتى.