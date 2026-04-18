ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:03, 18 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قازاقستان كونستيتۋتسياسى برايل قارپىندە جانە اۋديونۇسقادا ۇسىنىلدى

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق كىتاپ كۇنىنە وراي ۇيىمداستىرىلعان كىتاپ اپتالىعى اياسىندا زاعيپ جانە ناشار كورەتىن ازاماتتارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق كىتاپحانادا قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ جاڭا باسىلىمىنىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى.

    Конституция
    فوتو: اقوردا

    مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، باسىلىم قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە برايل قارپىندە، سونداي-اق اۋديونۇسقادا ازىرلەندى.

    ءىس-شارا بارىسىندا كىتاپحانا قىزمەتكەرلەرى قاتىسۋشىلاردى بەدەرلى-نۇكتەلى قارىپپەن باسىلعان كىتاپتاردى دايىنداۋ ۇدەرىسىمەن تانىستىرىپ، ولاردىڭ جاسالۋ كەزەڭدەرىن كورسەتتى.

    Конституция
    فوتو: مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى

    جاڭا كونستيتۋتسيا ەل دامۋىنىڭ جاڭا كەزەڭىن ايقىندايدى. تاۋەلسىزدىكتى نىعايتۋعا، ساياسي جۇيەنى جاڭعىرتۋعا جانە قوعام دامۋىنىڭ جاڭا ۇلگىسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان قۇجات رەتىندە اتا زاڭنىڭ ءمانى ايرىقشا.

    ءىس- شارانىڭ باستى ماقساتى - ماڭىزدى مەملەكەتتىك قۇجاتتاردى بارلىق ازامات ءۇشىن قولجەتىمدى قىلىپ، بارشاعا بىردەي مۇمكىندىكتى قامتاماسىز ەتۋ.

    ايتا كەتەيىك، 1-شىلدەدەن باستاپ جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنەدى.

    ولجاس بەكتەنوۆ بارلىق مەمورگانعا كونستيتۋتسيانى ءتۇسىندىرۋ جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋدى تاپسىردى.

    زاڭ جانە قۇقىق بيلىك جانە ساياسات كونستيتۋتسيالىق رەفورما
    Бейсен Сұлтан
