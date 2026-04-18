قازاقستان كونستيتۋتسياسى برايل قارپىندە جانە اۋديونۇسقادا ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق كىتاپ كۇنىنە وراي ۇيىمداستىرىلعان كىتاپ اپتالىعى اياسىندا زاعيپ جانە ناشار كورەتىن ازاماتتارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق كىتاپحانادا قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ جاڭا باسىلىمىنىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، باسىلىم قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە برايل قارپىندە، سونداي-اق اۋديونۇسقادا ازىرلەندى.
ءىس-شارا بارىسىندا كىتاپحانا قىزمەتكەرلەرى قاتىسۋشىلاردى بەدەرلى-نۇكتەلى قارىپپەن باسىلعان كىتاپتاردى دايىنداۋ ۇدەرىسىمەن تانىستىرىپ، ولاردىڭ جاسالۋ كەزەڭدەرىن كورسەتتى.
جاڭا كونستيتۋتسيا ەل دامۋىنىڭ جاڭا كەزەڭىن ايقىندايدى. تاۋەلسىزدىكتى نىعايتۋعا، ساياسي جۇيەنى جاڭعىرتۋعا جانە قوعام دامۋىنىڭ جاڭا ۇلگىسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان قۇجات رەتىندە اتا زاڭنىڭ ءمانى ايرىقشا.
ءىس- شارانىڭ باستى ماقساتى - ماڭىزدى مەملەكەتتىك قۇجاتتاردى بارلىق ازامات ءۇشىن قولجەتىمدى قىلىپ، بارشاعا بىردەي مۇمكىندىكتى قامتاماسىز ەتۋ.
ايتا كەتەيىك، 1-شىلدەدەن باستاپ جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنەدى.
ولجاس بەكتەنوۆ بارلىق مەمورگانعا كونستيتۋتسيانى ءتۇسىندىرۋ جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋدى تاپسىردى.