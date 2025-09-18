قازاقستان جاساندى ينتەللەكتىنى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋدىڭ ۇلتتىق مودەلىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى عاني بەيسەمبايەۆ پەن سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ 2025-2029 -جىلدارعا ارنالعان ورتا، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك، سونداي-اق ورتا بىلىمنەن كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋدىڭ تۇجىرىمدامالىق نەگىزدەرىن بەكىتۋ تۋرالى بىرلەسكەن بۇيرىققا قول قويدى.
بۇل تۋرالى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيتسرلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قۇجات مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا بەرىلگەن تاپسىرماسى اياسىندا ازىرلەنىپ، ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭىنە اينالدى. العاش رەت ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋدىڭ ءبىرىڭعاي ۇلتتىق ستاندارتتارى بەكىتىلىپ، وعان ەتيكا، قۇقىقتىق رەتتەۋ، دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ جانە اكادەميالىق ادالدىق ماسەلەلەرى ەنگىزىلدى.
بۇل تۇجىرىمداما مەكتەپتەردى عانا ەمەس، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن دا قامتيدى. ول جاساندى ينتەللەكتكە ارنالعان ارنايى تاقىرىپتاردى وقۋ پروتسەسىنە ەنگىزۋدى، زاماناۋي سيفرلىق وقۋلىقتار شىعارۋدى، وقۋشىلاردىڭ جي بويىنشا ساۋاتتىلىعىن قالىپتاستىرۋدى جانە ولاردىڭ جوبالىق قابىلەتتەرىن دامىتۋعا جاعداي جاساۋدى كوزدەيدى. سونىمەن قاتار، پەداگوگتەردىڭ كاسىبي دەڭگەيىن Acquire → Deepen → Create ءۇش ساتىلى ۇلگىسى بويىنشا جەتىلدىرۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
قۇجاتتا بالانىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ مەن پەداگوگتىڭ كاسىبي بەدەلىن ساقتاۋ ماسەلەسىنە ايرىقشا ءمان بەرىلگەن. مەكتەپتەر مەن كوللەدجدەردە جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋداعى ەتيكا مەن اكادەميالىق ادالدىقتىڭ ورتاق قاعيدالارى بەكىتىلەدى.
«بىرلەسكەن بۇيرىققا قول قويۋ - ەلىمىزدىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋدىڭ جاڭا بەلەسى. تۇجىرىمداما ستراتەگيالىق باسىمدىقتاردى ناقتىلاپ قانا قويماي، ونى ىسكە اسىرۋدىڭ ايقىن مەحانيزمىن، مونيتورينگ جۇيەسىن جانە جول كارتاسىن بەكىتەدى. بۇل جاساندى ينتەللەكتىنى مەكتەپتەر مەن كوللەدجدەردە جۇيەلى ءارى ءقاۋىپسىز ەنگىزۋگە جاعداي جاسايدى. جاساندى ينتەللەكت پەداگوگتىڭ ورنىن باسپايدى، قايتا ونىڭ ءرولىن ارتتىرادى. سەبەبى، ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىندەگى تۇپكىلىكتى شەشىمدەردى ادام قابىلدايدى»، - دەدى مينيستر عاني بەيسەمبايەۆ.
قازاقستان يۋنەسكو، ە ى د ۇ جانە ەۋروپالىق وداقتىڭ ۇسىنىمدارىن نەگىزگە الا وتىرىپ، بۇل باعىتتا وزىندىك ۇلتتىق جولىن ايقىنداعان العاشقى ەلدەردىڭ ءبىرى بولدى.
«ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ - قازاقستاننىڭ اۋقىمدى تسيفرلىق جاڭعىرۋ ستراتەگياسىنىڭ قۇرامداس بولىگى. ءبىز بالالار مەن جاستاردىڭ تەك زاماناۋي قۇرالداردىڭ قولدانۋشىسى ەمەس، سولاردىڭ قۇراستىرۋشىسى بولۋىنا مۇمكىندىك اشىپ وتىرمىز. ۇسىنىلىپ وتىرعان تۇجىرىمداما - بولاشاق تەحنولوگيالارىن ەركىن مەڭگەرگەن، سونىمەن قاتار ۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن اكادەميالىق ادالدىقتى ساقتاعان جاڭا بۋىندى قالىپتاستىرۋعا جول اشادى»، - دەپ اتاپ ءوتتى جاسلان ماديەۆ.
ايتا كەتەيىك، 2025- 2026 وقۋ جىلىنان باستاپ «سيفرلىق ساۋاتتىلىق» پەن «ينفورماتيكا» پاندەرىنە جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى ەنگىزىلدى. وقۋشىلار ءۇشىن Day of AI ادىستەمەلىك كەشەنى ازىرلەنىپ، پەداگوگتەر ءۇشىن ارنايى بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ باعدارلامالارى ىسكە قوسىلدى.
وسىعان دەيىن جاپپاي سيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت جولداۋدىڭ نەگىزگى ارقاۋى بولعانى تۋرالى جازدىق.