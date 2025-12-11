قازاقستان جانە يران تاراپى 8 قۇجاتقا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماسۋد پەزەشكيان بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان جانە يران پرەزيدەنتتەرىنىڭ قاتىسۋىمەن مىناداي ۇكىمەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق قۇجاتتاردى الماسۋ ءراسىمى ءوتتى:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن يران يسلام رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى قىلمىستىق ىستەر بويىنشا قۇقىقتىق كومەك تۋرالى شارت؛
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن يران يسلام رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى جولاۋشىلار مەن جۇكتەردى اۆتوكولىك ارقىلى حالىقارالىق تاسىمالداۋ تۋرالى كەلىسىمگە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى حاتتاما؛
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن يران يسلام رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق باعدارلاماسى؛
4. قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مەن يران يسلام رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە يسلامدىق باعدار مينيسترلىگى اراسىنداعى 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان مادەني الماسۋ باعدارلاماسى؛
5. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگى مەن يران يسلام رەسپۋبليكاسى اكتىلەردى جانە جىلجىمايتىن مۇلىكتى تىركەۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك ۇيىمى اراسىندا زياتكەرلىك مەنشىك سالاسى بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
6. قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى مەن يران يسلام رەسپۋبليكاسى جول جانە قالا قۇرىلىسى مينيسترلىگى اراسىنداعى كولىك، ترانزيت جانە لوگيستيكا سالالارى بويىنشا ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
7. قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەن يران يسلام رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە مەديتسينالىق ءبىلىم بەرۋ مينيسترلىگى اراسىنداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
8. قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديو كەشەنى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورىنى مەن يران يسلام رەسپۋبليكاسى راديوحابار تاراتۋ جانە تەلەۆيزيا ۇيىمى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم.