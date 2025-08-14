قازاقستان جالپى ىشكى ءونىم دەڭگەيى بويىنشا قىتايدى باسىپ وزدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى قازاقستاننىڭ قازىرگى باعامەن جان باسىنا شاققانداعى ج ءى ءو بويىنشا پوستكەڭەستىك كەڭىستىكتە كوشباسشىعا اينالعانىن كورسەتەتىن جاڭا ستاتيستيكالىق مالىمەتتەردى جاريالادى.
ح ۆ ق بولجامى بويىنشا، 2025 -جىلى قازاقستاندا بۇل كورسەتكىش 14,77 مىڭ دوللاردى قۇرايدى، بۇل رەسەيدەن - 14,26 مىڭ دوللار، تۇركىمەنستاننان - 13,34 مىڭ دوللار . سالىستىرمالى تۇردە قىتايدا - 13,69 مىڭ دوللار.
ودان كەيىنگى رەيتينگتە گرۋزيا (9,57 مىڭ دوللار)، ارمەنيا (8,86 مىڭ دوللار)، مولدوۆا (8,26 مىڭ دوللار)، بەلارۋس (7,88 مىڭ دوللار)، ازەربايجان (7,6 مىڭ دوللار)، ۋكراينا (6,26 مىڭ دوللار)، وزبەكستان (3,51 مىڭ دوللار)، قىرعىزستان (2,75 مىڭ دوللار) جانە تاجىكستان (1,43 مىڭ دوللار) تۇر.
قازاقستان ءۇشىن بۇل ەكونوميكالىق دامۋدىڭ جەدەلدەۋىن جانە ايماقتاعى ۇستانىمداردىڭ نىعايۋىن كورسەتەتىن ەلەۋلى ناتيجە.
ح ۆ ق- نىڭ سوڭعى دەرەكتەرى بويىنشا قازاقستان 2025 -جىلى جان باسىنا شاققانداعى ج ءى ءو- ءنىڭ ەلەۋلى دەڭگەيىنە - 14,77 مىڭ دوللارعا جەتتى. بۇل كورسەتكىش اعىمداعى باعالارمەن ەسەپتەلەدى، ياعني باعانىڭ اعىمداعى دەڭگەيى مەن ينفلياتسيانى ەسكەرسەك، ەكونوميكالىق ءال-اۋقاتتىڭ ماڭىزدى كورسەتكىشى ەتەدى. سالىستىرۋ ءۇشىن، ءداستۇرلى تۇردە پوستكەڭەستىك كەڭىستىكتىڭ ەكونوميكالىق كوشباسشىسى سانالاتىن رەسەي 14,26 مىڭ دوللار، ال ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستارعا باي تۇركىمەنستان 13,34 مىڭ دوللار ناتيجە كورسەتتى. ايتا كەتەرلىگى، قازاقستان دا جان باسىنا شاققانداعى ج ءى ءو 13,69 مىڭ دوللاردى قۇراعان قىتايدى باسىپ وزدى.
بۇل دەرەكتەر ايماق ەلدەرى اراسىنداعى ەكونوميكالىق دامۋ دەڭگەيىندە ايتارلىقتاي الشاقتىقتى كورسەتەدى. قازاقستان كوش باستاپ قانا قويماي، تۇراقتى ىلگەرىلەۋشىلىك تانىتىپ، رەسەي سياقتى ءداستۇرلى كۇشتى ەكونوميكاسى بار ەلدەردى، ءتىپتى قىتاي سياقتى ءىرى الەمدىك ەكونوميكالاردى باسىپ وزىپ كەلەدى.
قازاقستان جەتىستىگىنىڭ فاكتورلارى
قازاقستاننىڭ بۇل جەتىستىگىن تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسۋدى قامتاماسىز ەتكەن جانە ەلدىڭ ايماقتاعى پوزيتسياسىن نىعايتقان بىرنەشە نەگىزگى فاكتورلارعا جاتقىزۋعا بولادى.
قازاقستاندا مۇناي، گاز، ۋران جانە باسقا دا پايدالى قازبالاردىڭ ەڭ ۇلكەن قورى بار. ەنەرگيا مەن مينەرالدى شيكىزات ەكسپورتى ەكونوميكانىڭ نەگىزگى درايۆەرى بولىپ قالا بەرەدى. سوڭعى جىلدارى ەلىمىزدە ەكسپورتتى ءارتاراپتاندىرۋ، شيكىزات وڭدەۋدى دامىتۋ جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم ۇلەسىن ارتتىرۋ بويىنشا بەلسەندى جۇمىستار جۇرگىزىلدى.
قازاقستان بيزنەس كليماتتى جاقسارتۋعا، شەتەلدىك ينۆەستيتسيالاردى تارتۋعا جانە ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا باعىتتالعان دايەكتى رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى.
مەملەكەتتىك باعدارلامالار ەكونوميكانى جاڭعىرتۋعا جانە باسەكەگە قابىلەتتىلىكتى ارتتىرۋعا ىقپال ەتتى. كولىك، لوگيستيكا جانە تەحنولوگيا سياقتى سالالارعا ينۆەستيتسيا تارتۋ دا ماڭىزدى ءرول اتقاردى.
ءبىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمعا سالىنعان ينۆەستيتسيا حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ دەڭگەيىن جاقسارتتى. بۇل ءوز كەزەگىندە ەڭبەك ونىمدىلىگىنىڭ وسۋىنە جانە ىشكى تۇتىنۋ نارىعىنىڭ دامۋىنا ىقپال ەتتى.
قازاقستان ەۋروپا مەن ازيانى بايلانىستىراتىن دانەكەر قىزمەتىن اتقارا وتىرىپ، ورتالىق ازيادا ستراتەگيالىق پوزيتسياعا يە. «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» سياقتى باستامالارعا قاتىسۋ، سونداي-اق رەسەي، قىتاي، ەۋروپالىق وداق جانە باسقا سەرىكتەستەرمەن بەلسەندى ىنتىماقتاستىق ەلىمىزدىڭ ەكونوميكالىق مۇمكىندىكتەرىن نىعايتادى.
قازاقستان سالىستىرمالى تۇردە جوعارى ماكروەكونوميكالىق تۇراقتىلىقتى كورسەتىپ وتىر، ول تومەن ينفلياتسيادا، ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ (تەڭگە) تۇراقتى باعامى جانە تەڭگەرىمدى بيۋدجەتتە كورىنەدى. قازاقستاننىڭ ۇلتتىق بانكى مەن ۇكىمەتىنىڭ ساياساتى جاھاندىق سىن-قاتەرلەر جاعدايىندا دا ەكونوميكالىق تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا كومەكتەسەدى.