قازاقستان جاھاندىق ءبىلىم نارىعىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالۋدى كوزدەپ وتىر - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇگىن «قازاقستان - اكادەميالىق ءبىلىم ايماعى» حالىقارالىق ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر فورۋمى بارىسىندا ەلىمىزدىڭ 5 ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ Times Higher Education باسىلىمى ۇسىنعان الەمدەگى ۇزدىك وقۋ ورىندارىنىڭ تىزىمىنە قوسىلعانىن ءمالىم ەتتى.
وسى رەتتە پرەزيدەنت ەلىمىزدەگى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ بەدەلدى حالىقارالىق رەيتينگتەردەگى كورسەتكىشى جاقسارىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
- QS حالىقارالىق رەيتينگ اگەنتتىگىنىڭ پرەزيدەنتى نۋنتسيو كۆاكۆارەللي مىرزا ءوز بايانداماسىندا بۇل ماسەلەگە كەڭىنەن توقتالدى، قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. ءبىز ورتاق ماقسات جولىندا كۇش بىرىكتىرىپ، ارىپتەستىگىمىزدى نىعايتا تۇسۋگە مۇددەلىمىز، بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە قاشاندا دايىنبىز. سونداي-اق ەلىمىزدىڭ 5 ۋنيۆەرسيتەتى Times Higher Education باسىلىمى ۇسىنعان الەمدەگى ۇزدىك وقۋ ورىندارىنىڭ تىزىمىنە قوسىلدى. بۇل دا ءبىز ءۇشىن زور جەتىستىك، - دەدى پرەزيدەنت.
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ الەمنىڭ 40 جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتىمەن سەرىكتەستىك ورناتىلىپ، ەلىمىزدە شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ 33 فيليالى اشىلعانىن جەتكىزدى.
پرەزيدەنت ورتالىق ازيا ەلدەرىندەگى جانە ءبىزدىڭ ايماقپەن كورشىلەس ءبىرقاتار مەملەكەتتەگى دەموگرافيالىق كورسەتكىشتىڭ ارتۋى جوعارى ءبىلىمدى ەكسپورتتاۋعا جانە شەتەل ستۋدەنتتەرىن ەلىمىزگە تارتۋعا ەلەۋلى مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتتى.
- قازاقستان جاھاندىق ءبىلىم نارىعىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالۋدى كوزدەپ وتىر. سوندىقتان الدىمىزعا كۇردەلى، الايدا اسا ماڭىزدى ماقسات قويدىق. وعان جەتۋ ءۇشىن الەمنىڭ 40 جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتىمەن سەرىكتەستىك ورناتىلىپ، ەلىمىزدە شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ 33 فيليالى اشىلدى. كوپتەگەن فيليالدا وقۋ اعىلشىن، ورىس، قىتاي تىلدەرىندە جۇرگىزىلەدى. بۇل - اسا ماڭىزدى. ويتكەنى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى كوپتىلدىلىك ادامداردىڭ نەمەسە ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ، ءتىپتى، تۇتاس مەملەكەتتەردىڭ اشىقتىعى مەن باسەكە قابىلەتتىلىگىنىڭ نەگىزىن قالايدى. كەلەشەكتە دە سولاي بولماق. وعان ەش كۇمان جوق. سوندىقتان الەمدىك اكادەميالىق كەڭىستىككە شىعۋعا سانالى تۇردە ماڭىزدى قادام جاسادىق. بۇعان قوسا بارلىق فيليالدا قازاق ءتىلى مەن قازاقستان تاريحى مىندەتتى ءپان رەتىندە وقىتىلادى. بۇل شەتەلدىك ستۋدەنتتەردىڭ مادەنيەتىمىز بەن مەنتاليتەتىمىزدى تەرەڭ تۇسىنۋىنە كومەكتەسەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت ءبىلىم جانە عىلىمدى ەشقانداي شەكارا تالعامايتىن، بارلىق ەلگە ورتاق ستراتەگيالىق ماڭىزى ايرىقشا سالا رەتىندە اتاپ، بۇگىنگى فورۋم سونىڭ ايقىن دالەلى ەكەنىنە نازار اۋداردى.