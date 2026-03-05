قازاقستان ITB Berlin 2026 كورمەسىنە نە ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان گەرمانيادا ءوتىپ جاتقان ITB Berlin حالىقارالىق تۋريستىك كورمەسىنە قاتىسىپ جاتىر. اتالعان كورمەگە جىل سايىن الەمنىڭ 180 ەلىنەن 10000 نان استام ەكسپونەنت پەن 160000 عا جۋىق كەلۋشى جينالادى.
سونىمەن قاتار ءىس-شاراعا 113500 دەن استام تۋريزم سالاسىنىڭ ماماندارى قاتىسادى.
ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازاقستاننىڭ ۇلتتىق پاۆيلونىن گەرمانيا فەدەراتيۆتىك رەسپۋبليكاسىنداعى ق ر توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى نۇرلان وڭجانوۆ اشتى.
اشىلۋ راسىمىندە ەلشى قازاقستانعا دەگەن شەتەلدىك تۋريستەردىڭ قىزىعۋشىلىعى ايتارلىقتاي ارتقانىن اتاپ ءوتىپ، ءتۋريزمنىڭ حالىقارالىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋداعى، مادەني بايلانىستاردى كەڭەيتۋدەگى جانە ەل ەكونوميكاسىن دامىتۋداعى ماڭىزدى رولىنە توقتالدى.
ۇلتتىق پاۆيلوندى قازاقستان رەسپۋبليكاسى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ۇيىمداستىردى. ەكسپوزيتسيا قۇرامىندا 21 كەلۋ تۋروپەراتورى، قوناق ءۇي بيزنەسىنىڭ وكىلدەرى، قازاق ۇلتتىق تاعامدارىن ۇسىناتىن مەيرامحانالار، سونداي-اق ەلىمىزدىڭ التى ءوڭىرىنىڭ تۋريستىك مۇمكىندىكتەرى تانىستىرىلدى.
گاسترونوميالىق باعىت اياسىندا Sandyq Group كومپانياسى ۇلتتىق پاركتەردەگى جوبالاردى قوسا العاندا، گاستروتۋريزم سالاسىنداعى باستامالارىن ۇسىندى.
قازاقستان ITB Berlin كورمەسىنە 1996-جىلدان بەرى قاتىسىپ كەلەدى. 2020-جىلدى قوسپاعاندا، 29 جىل بويى ۇلتتىق ەكسپوزيتسياسىن تۇراقتى تۇردە ۇسىنىپ وتىر.
2025-جىلى قازاقستانعا گەرمانيادان 95 مىڭنان استام تۋريست كەلگەن. بۇل ەلىمىزدىڭ ەۋروپالىق نارىقتاعى پوزيتسياسىنىڭ نىعايىپ كەلە جاتقانىن جانە كەلۋ تۋريزمىنىڭ كورسەتكىشتەرى تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ وتىرعانىن ايعاقتايدى.
ITB Berlin 2026 كورمەسىنە قاتىسۋدىڭ نەگىزگى ناتيجەلەرى مىنالار بولماق:
1.قازاقستاننىڭ تۋريستىك برەندى تانىمالدىعىن ارتتىرۋ؛
2.گەرمانيا جانە وزگە ەلدەردەن كەلەتىن تۋريستەر سانىن كوبەيتۋ؛
3.تۋريستىك اعىندى ۇلعايتۋ جانە سالا تابىسىن ارتتىرۋ؛
4.شەتەلدىك تۋروپەراتورلارمەن جانە حالىقارالىق ۇيىمدارمەن ناقتى كەلىسىمدەر جاساۋ.
كورمەگە قاتىسۋ - قازاقستاننىڭ تۋريستىك الەۋەتىن جاھاندىق دەڭگەيدە ىلگەرىلەتۋگە، حالىقارالىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە جانە ەلدى ساپالى دەمالىس پەن ىسكەرلىك ساپارلار ءۇشىن تارتىمدى باعىت رەتىندە ورنىقتىرۋعا باعىتتالعان جۇيەلى جۇمىستىڭ ماڭىزدى بولىگى.
وسىعان دەيىن گەرمانيانىڭ ءىرى تۋريزم قاۋىمداستىعى قازاقستاندا فورۋم وتكىزەتىنى تۋرالى حابارلادىق.