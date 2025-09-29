قازاقستان حاينان تۋريستىك باعىتى بويىنشا ۇزدىك ۇشتىككە كىردى
استانا. KAZINFORM - وسى جىلدىڭ توعىز ايىندا قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى حاينان پروۆينتسياسىنا 980 مىڭ شەتەلدىك تۋريست كەلگەن. كەلۋشىلەر اراسىندا اسىرەسە قازاقستان، رەسەي جانە كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى كوپ، دەپ حابارلايدى سينحۋا.
ارالعا كەلگەن تۋريستىك ترافيك وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 46,3 پايىزعا ارتتى. بيلىك قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتۋى ۆيزاسىز ساياساتتى وڭتايلاندىرۋمەن بايلانىستىرادى.
قازىر 86 ەلدىڭ ازاماتى حاينانعا ۆيزاسىز بارا الادى. جىل باسىنان بەرى بۇل ارتىقشىلىقتى 395 مىڭ تۋريست پايدالاندى، بۇل شەتەلدىك كەلۋشىلەردىڭ جالپى سانىنىڭ 88,8 پايىزىن قۇرايدى.
سانيا قالاسى - ايماقتىڭ نەگىزگى كۋرورتتىق ورتالىعى. حايكوۋ قالالىق پورت باسقارماسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، جىل باسىنان بەرى تەك سانيا اۋە پورتى ارقىلى 570 مىڭ شەتەلدىك ساياحاتشى شەكارادان وتكەن.
جولاۋشىلار تاسىمالىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى شەكارا جانە كەدەن قىزمەتتەرى، سونداي-اق حاينان پروۆينتسياسىنىڭ باسقا دا مەكەمەلەرى كەدەندىك راسىمدەۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ شارالارىن قابىلدادى.
بۇعان دەيىن قازاقستانعا 7,5 ميلليون شەتەلدىك ساياحاتتاپ كەلگەنىن جازعانبىز.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا