قازاقستان حالىقارالىق ۆولونتەرلىكتىڭ تارتىلىس كۇشىنە اينالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ورتالىق ازيادا ۆولونتەرلىكتى دامىتۋ جانە قولداۋ بويىنشا كوشباسشى ەل رەتىندە تانىلدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنەن ءمالىم ەتتى.
- ەلىمىزدە ۆولونتەرلىك باعىتتا وتكىزىلگەن ءىس- شارالاردىڭ تيىمدىلىگى تۇراقتى تۇردە الەۋمەتتانۋلىق ساۋالنامالار، زەردەلەۋ جۇمىستارى مەن وڭىرلەردەگى ۆولونتەرلىك سالانىڭ دامۋى بويىنشا مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى. ماسەلەن، بۇرىن قابىلدانعان ۆولونتەرلىك شارالاردىڭ تيىمدىلىگىن كەشەندى باعالاۋ سالالىق دامۋ مودەلىنە كوشۋ قاجەتتىگىن كورسەتتى. وسى تالداۋ ناتيجەسىندە ءبىرىڭعاي وپەراتور (ا ق ق و) ارقىلى گرانتتىق قارجىلاندىرۋدىڭ تەتىكتەرى مەن مازمۇنى تۇبەگەيلى جاڭارتىلدى. ناتيجەسىندە 6 ەڭ وزەكتى باعىت (توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ جانە ولاردىڭ سالدارىن جويۋ، «تازا قازاقستان» اكسياسى اياسىنداعى ەكولوگيالىق ۆولونتەرلىك، مەديتسينالىق ۆولونتەرلىك، تاريحي- مادەني مۇرانى ساقتاۋ، زووۆولونتەرلىك، الەۋمەتتىك ۆولونتەرلىك) ايقىندالدى. مونيتورينگ وڭىرلەردە ۆولونتەرلىكتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن راستادى. جوبا 17 وبلىس پەن 3 مەگاپوليستى قامتىپ، وڭىرلەردەگى ينفراقۇرىلىمدى نىعايتۋعا ىقپال ەتكەنى انىقتالدى، - دەدى مينيسترلىكتەن اگەنتتىكتىڭ رەسمي ساۋالىنا وراي.
ۆەدومستۆونىڭ اتاپ وتۋىنشە، جۇرگىزىلگەن باعالاۋ ناتيجەلەرى مەن تابىستى كەيستەر (شاعىن گرانتتار سياقتى) 2030-جىلعا دەيىنگى ۆولونتەرلىكتى دامىتۋ تۇجىرىمداماسىنىڭ نەگىزىن قۇرايدى.
جاڭا تۇجىرىمداما ۆولونتەرلىكتى ماكروكورسەتكىشتەردەن ناقتى الەۋمەتتىك ناتيجەلەرگە كوشىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- جالپى، قازاقستان حالىقارالىق ۆولونتەرلىكتىڭ تارتىلىس كۇشىنە اينالعاندىعىن 2022، 2023 -جىلدارى وتكىزىلگەن ورتالىق ازيا جانە حالىقارالىق ۆولونتەرلەر فورۋمدارى ارقىلى بايقاۋعا بولادى. ولارعا 34 شەت ەلدەن 1 مىڭنان استام ۆولونتەر قاتىسسا، 2024 -جىلى استانادا ازياداعى ءوزارا ءىس-قيمىل جانە سەنىم شارالارى جونىندەگى كەڭەستىڭ ۆولونتەرلەر سلەتى 24 مەملەكەتتىڭ دەلەگاتتارىنىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى. اتقارىلعان اۋقىمدى ءىس-شارالاردىڭ ناتيجەسىندە 2024-جىلى ب ۇ ۇ ەرىكتىلەر باعدارلاماسىمەن العاش رەت ورتالىق ازياداعى ۆولونتەرلىك جاعداي تۋرالى وڭىرلىك شولۋ جاريالاندى. ونىڭ ب ۇ ۇ شتاب-پاتەرىندە وتكەن تۇساۋكەسەر تانىستىرىلىمىندا قازاقستان ورتالىق ازيادا ۆولونتەرلىكتى دامىتۋ جانە قولداۋ بويىنشا كوشباسشى ەل رەتىندە تانىلدى، - دەدى مادەنيەت مينيسترلىگى.
ايتا كەتەيىك، وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ەلىمىزدەگى ۆولونتەرلىكتىڭ دامۋ باعىتىن ايقىندايتىن تۇجىرىمداما ازىرلەنەدى.