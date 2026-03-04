قازاقستان حالىقارالىق دامۋ قاۋىمداستىعىمەن جۇمىس ىستەيتىندەي كەدەي ەل ەمەس - جۇمانعارين
استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا حالىقارالىق دامۋ قاۋىمداستىعىمەن جۇمىس ىستەۋدىڭ قاجەتى جوق. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ايتتى.
ايتا كەتەيىك، پالاتا وتىرىسىندا «ءبىر تاراپتان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى جانە ەكىنشى تاراپتان حالىقارالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى، حالىقارالىق قارجى كورپوراتسياسى مەن ينۆەستيتسيالار كەپىلدىگىنىڭ كوپجاقتى اگەنتتىگى اراسىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورنىقتى دامۋىنا جانە وركەندەۋىنە جاردەمدەسۋ ماقساتىندا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جونىندەگى ارىپتەستىك تۋرالى نەگىزدەمەلىك كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ قابىلدانعان ەدى.
وسى ورايدا دەپۋتات ءابۋتالىپ ءمۇتالى دۇنيەجۇزىلىك بانك توبىنا 5 قارجى ينستيتۋتى كىرەتىنىنە، ال بۇگىن قارالىپ وتىرعان كەلىسىم اياسىندا ولاردىڭ ۇشەۋىمەن عانا كەلىسىم جاسالاتىنىنا نازار اۋداردى.
- حالىقارالىق دامۋ قاۋىمداستىعى مەن ينۆەستيتسيالىق داۋلاردى رەتتەۋ جونىندەگى حالىقارالىق ورتالىق كەلىسىمنەن تىس قالىپ وتىر. بۇل رەتتە كەلىسىمنىڭ 3-باپ 4-تارماعى دۇنيەجۇزىلىك بانك توبىنىڭ كەز كەلگەن سۋبەكتىسىنىڭ كونسۋلتاتسيالىق قىزمەتتەردى جۇزەگە اسىرۋىن كوزدەيدى، - دەدى دەپۋتات.
سوندىقتان ول ۆيتسە-پرەمەردەن نەگىزدەمەلىك كەلىسىم دۇنيەجۇزىلىك بانك توبىنىڭ بارلىق ينستيتۋتىمەن نەگە جاسالمايتىنىن سۇرادى.
- بىرىنشىدەن، حالىقارالىق دامۋ قاۋىمداستىعى تەك كەدەي ەلدەرمەن جۇمىس ىستەيدى. قازاقستان ونداي ەلدەرگە جاتپايدى. قازىرگى ۋاقىتتا دەڭگەيى ورتاشادان جوعارى ەلدەردىڭ قاتارىندامىز. سول سەبەپتى ونىمەن جۇمىس ىستەۋدىڭ قاجەتى جوق، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ونىڭ مالىمەتىنشە، ينۆەستيتسيالىق داۋلاردى رەتتەۋ جونىندەگى حالىقارالىق ورتالىق قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا ينۆەستيتسيالىق قىزمەت جۇرگىزبەيدى.
- سول سەبەپتى نەگىزدەمەلىك كەلىسىمگە قوسۋدىڭ قاجەتى جوق، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.