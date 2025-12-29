قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىن دامىتۋدىڭ 2030-جىلعا دەيىنگى تۇجىرىمداماسى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - تۇجىرىمداما قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىن ودان ءارى دامىتۋدى كوزدەيدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىن دامىتۋدىڭ 2030 -جىلعا دەيىنگى «بىرلىگىمىز - ءارالۋاندىقتا» تۇجىرىمداماسى بەكىتىلدى. قۇجاتتا قوعامدىق كەلىسىم مەن جالپىۇلتتىق بىرلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ەلدى ۇيىستىرۋعا باعىتتالعان جاڭا قاعيداتتار مەن تاسىلدەر قاراستىرىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ سەسسياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ 30 جىلدىعى - ەگەمەندىك تاريحىنداعى ايتۋلى وقيعا ەكەنىن ايتتى.
