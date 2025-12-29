ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىن دامىتۋدىڭ 2030-جىلعا دەيىنگى تۇجىرىمداماسى بەكىتىلدى

    استانا. KAZINFORM - تۇجىرىمداما قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىن ودان ءارى دامىتۋدى كوزدەيدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ҚХА
    Фото: Ақорда

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىن دامىتۋدىڭ 2030 -جىلعا دەيىنگى «بىرلىگىمىز - ءارالۋاندىقتا» تۇجىرىمداماسى بەكىتىلدى. قۇجاتتا قوعامدىق كەلىسىم مەن جالپىۇلتتىق بىرلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ەلدى ۇيىستىرۋعا باعىتتالعان جاڭا قاعيداتتار مەن تاسىلدەر قاراستىرىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ  سەسسياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ 30 جىلدىعى - ەگەمەندىك تاريحىنداعى ايتۋلى وقيعا ەكەنىن ايتتى.

    بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت جەر قويناۋىن پايدالانۋ كودەكسىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندەگى قۇجاتقا جانە «تاريحي- مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن قورعاۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويعانىن جازعانبىز.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
