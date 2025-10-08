قازاقستان Google Cloud جاھاندىق جەلىسىندەگى وڭىرلىك حابقا اينالادى
استانا. قازاقپارات - Akashi دەرەكتەر ورتالىعى Google Cloud ينفراقۇرىلىمىن ورنالاستىرۋ الاڭىنا اينالادى. بۇل - قازاقستاننىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياسى جولىنداعى ماڭىزدى كەزەڭ. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا باس ديرەكتور ۆلاديسلاۆ مينكيەۆيچ بۇل ىنتىماقتاستىق سيفرلىق سەرۆيستەردىڭ جىلدامدىعى مەن سەنىمدىلىگىن ارتتىراتىنىن، سونداي-اق قازاقستانعا بۇلتتى تەحنولوگيالار سالاسىندا وڭىردە جەتەكشى ورىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- Google سياقتى سەرىكتەستى تارتۋ ءۇشىن قانداي تەحنيكالىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق كريتەريلەردى ورىنداۋ كەرەك بولدى؟
- بۇل ءۇشىن Akashi ەڭ قاتاڭ حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي بولۋى ءتيىس ەدى. باستاپقىدا دەرەكتەر ورتالىعىن الەمدەگى ەڭ سەنىمدى سانالاتىن Tier IV ساناتى بويىنشا جوبالادىق. مۇنداي ينفراقۇرىلىم بارلىق جۇيەلەردىڭ تولىق رەزەرۆتەلۋىن قامتاماسىز ەتەدى: ەلەكتر قۋاتى وشكەن، جابدىق بۇزىلعان نەمەسە اپات بولعان جاعدايدا دا جۇمىس توقتامايدى. ءبىز 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا ىسكە قوساتىن العاشقى مودۋل مىڭداعان تىرەكتەرگە جانە تاۋەلسىز قۋات كوزدەرىنە ارنالعان. بۇدان بولەك، كەشەندى قاۋىپسىزدىك جۇيەسى قۇرىلدى: كوپدەڭگەيلى فيزيكالىق باقىلاۋ، ەلەكتروندى قولجەتىمدىلىك، تاۋلىك بويى مونيتورينگ جانە اشىق قولدانۋ راسىمدەرى. لوگيستيكا دا ماڭىزدى ءرول اتقاردى. سايتقا ىڭعايلى قولجەتىمدىلىك جانە قولداۋ پروتسەستەرىنىڭ جولعا قويىلۋى بىزگە Google-دىڭ جاھاندىق سەرىكتەستەرىنە قوياتىن تالاپتارىنا ساي بولۋعا مۇمكىندىك بەردى.
- Google Cloud جاھاندىق ەكوجۇيەسىنە تولىعىمەن كىرىگۋ مۇمكىندىك بار ما، الدە قىزمەتتەر جەرگىلىكتى جەردە عانا جۇزەگە اسا ما؟
- Google Cloud قولداناتىن مودەل - «تاراتىلعان بۇلت» دەپ اتالادى. بۇل ارحيتەكتۋرادا قىزمەتتەردىڭ ءبىر بولىگى جەرگىلىكتى جەردە اتقارىلادى. بۇل كىدىرىستەردىڭ از بولۋىن قامتاماسىز ەتىپ، ەلدىڭ ىشكى دەرەكتەردى ساقتاۋ تالاپتارىنا جاۋاپ بەرەدى. بۇل رەتتە قازاقستانداعى ءتۇيىن Google-دىڭ ءبىرىڭعاي جاھاندىق جۇيەسىنىڭ بولىگى بولىپ قالا بەرەدى: پايدالانۋشىلار ەكوجۇيەنىڭ بارلىق مۇمكىندىكتەرىنە جانە جاھاندىق باسقارۋ تەتىگىنە قول جەتكىزەدى. وسىلايشا، قازاقستان ءبىر مەزگىلدە ءارى لوكاليزاتسياعا، ءارى الەمدىك بۇلتتى قىزمەتتەرمەن تولىققاندى ينتەگراتسياعا يە بولادى.
- Google Cloud پلاتفورماسىنىڭ جەرگىلىكتى ءتۇيىنى ىسكە قوسىلعاننان كەيىن قازاقستاندىق كومپانيالار قانداي ارتىقشىلىقتارعا يەبولادى؟
- بيزنەس ءۇشىن جەرگىلىكتى ءتۇيىننىڭ ىسكە قوسىلۋى، ەڭ الدىمەن جىلدامدىق پەن سەنىمدىلىكتى بىلدىرەدى. كومپانيالاردىڭ ىشكى دەرەكتەردى وڭدەي الۋى بارلىق رەتتەۋشى تالاپتاردى ورىنداۋدى جەڭىلدەتەدى. قىزمەتتەردىڭ جاۋاپ بەرۋ ۋاقىتى ايتارلىقتاي قىسقارادى، بۇل اسىرەسە قارجى ۇيىمدارى، تەلەكوم سالاسى، مەديا جانە اۋقىمدى دەرەكتەرمەن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن ماڭىزدى. جەرگىلىكتى قولداۋ جانە بايلانىس ارنالارى بۇلتتى قىزمەتتەردى تەزىرەك قوسۋعا جانە شەتەلدىك كەڭسەلەردىڭ كومەگىنسىز تۋىنداعان ماسەلەلەردى شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
-دەرەكتەر بەرۋ كىدىرىسى (latency) قانشالىقتى ازايادى جانە بۇل قاي سالالاردا ەرەكشە ماڭىزدى؟
- دەرەكتەر قاشىقتاعى وڭىرلەردە، مىسالى ەۋروپادا وڭدەلگەن كەزدە، كىدىرىس ونداعان ميلليسەكۋند الۋى مۇمكىن. ءبىر قاراعاندا از كورىنەدى، ءبىراق ونلاين-بانكينگ، ترەيدينگ جۇيەلەرى، بەينەاعىن نەمەسە كوپ قولدانبالى ويىندار ءۇشىن مۇنداي كىدىرىستەر اسا ماڭىزدى. قازاقستاندا ءتۇيىننىڭ ورنالاسۋى كىدىرىستەردى بىرنەشە ەسەگە قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل دەگەنىمىز - ترانزاكتسيالار جىلدامىراق وتەدى، بەينەقوڭىراۋلار اناعۇرلىم تۇراقتى بولادى، بەينەاعىن ۇزاق بۋفەرلەۋسىز كورسەتىلەدى، ال وندىرىستىك IoT- جۇيەلەر ءىس جۇزىندە ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە جۇمىس ىستەي الادى دەگەن ءسوز.
- قازاقستاندىق پايدالانۋشىلاردىڭ دەرەكتەرى ەلاۋماعىنان تىس شىعىپ كەتپەيتىندىگىنە كەپىلدىك بەرۋگە بولا ما؟
- ءبىز دەرەكتەردى تەك قانا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا ساقتاۋ جانە وڭدەۋدى قامتاماسىز ەتەتىن شەشىمدەردى ۇسىنۋعا دايىنبىز. ءول ۇشىن ءتيىستى ينفراقۇرىلىم، ەنەرگەتيكالىق قۋات جانە قولجەتىمدىلىكتى باقىلاۋ حاتتامالارى قاراستىرىلعان. سوڭعى شەشىم Google Cloud ساياساتىنا جانە ناقتى قىزمەتتەردىڭ ارحيتەكتۋراسىنا بايلانىستى بولادى، الايدا ءبىزدىڭ تاراپىمىزدان دەرەكتەردى لوكاليزاتسيالاۋ مۇمكىندىگى مەن زاڭ تالاپتارىنا سايكەستىگىن قامتاماسىز ەتەتىن بارلىق جاعداي جاسالدى.
- جوبا ىسكە قوسىلعاننان كەيىن Google Cloud-تىڭ قانداي جاڭا قىزمەتتەرى مەن سەرۆيستەرىن پايدالانا الامىز؟
- استانادا ءتۇيىننىڭ ەنگىزىلۋى Google Cloud-تىڭ ءبىرقاتار قىزمەتتەرىن جەدەلدەتەدى. بۇل كورپوراتيۆتىك قوسىمشالارعا، اناليتيكا مەن جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىنا، سونداي-اق ستريمينگ پەن مەديا-سەرۆيستەردى جىلدامىراق ءارى تۇراقتى ەتەتىن كونتەنت ءۇشىن جەرگىلىكتى كەشتەرگە قاتىستى. سونىمەن قاتار، جەرگىلىكتى جەردە ورىندالۋدى جانە كىدىرىستى ازايتۋدى تالاپ ەتەتىن بۇلتتى فۋنكتسيالار دا پايدا بولادى.
بۇعان دەيىن Google لوندون ماڭىنداعى جاڭا دەرەكتەر ورتالىعىنا جانە AI ازىرلەمەلەرىنە 5 ميلليارد فۋنت سالاتىنى حابارلانعان بولاتىن.