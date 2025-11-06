قازاقستان شاڭحايداعى كورمەدە ءتورت الاڭدا ءوز ونىمدەرىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - شاڭحاي حالىقارالىق يمپورتتىق تاۋارلار كورمەسى سەگىزىنشى جىل قاتارىنان ءوتىپ جاتىر. بيىلعى CIIE كورمەسىنە 155 ەلدەن وكىلدەر مەن 4100 دەن استام شەتەلدىك كومپانيا قاتىسۋدا.
كاسىبي كەلۋشىلەردىڭ سانى 449 مىڭنان استى. قازاقستان تاراپىنان 100 دەن استام ءوندىرۋشى قاتىسىپ وتىر. بۇل ەلىمىزدىڭ CIIE كورمەسىنە قاتىسۋ تاريحىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
«قازاقستان ءۇشىن شاڭحاي كورمەسىنە قاتىسۋ - ستراتەگيالىق باعىتقا اينالدى. بۇل الاڭ وتاندىق وندىرۋشىلەرگە جاڭا ەكسپورتتىق مۇمكىندىكتەر اشىپ، تەك قىتايعا عانا ەمەس، باسقا دا الەمدىك نارىققا شىعۋعا جول سالادى»، - دەدى ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قىتاي ەكونوميكاسىنداعى جاڭا باعىتتار بۇل كورمەنىڭ ماڭىزىن ارتتىرا تۇسكەن. «قىتاي ىشكى تۇتىنۋدى ارتتىرۋ ءۇشىن يمپورتقا باسىمدىق بەرىپ وتىر. بۇل - الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن ساپالى تاۋارلاردىڭ كەلۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى. ەل ۇكىمەتىنىڭ رەسمي جول كارتاسىنا سايكەس، بيىل دامۋشى ەلدەرمەن، سونىڭ ىشىندە ورتالىق ازيامەن ساۋدانى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن»، - دەدى مينيستر.
شاڭحاي كورمەسىنە قاتىسۋ ارقىلى قازاقستاندىق كومپانيالار ەكسپورتتىق كەلىسىمدەر جاساپ قانا قويماي، الەمدەگى ەڭ ءىرى تۇتىنۋ نارىعىنا جول اشىپ كەلەدى. سوڭعى بەس جىلدا قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ءوزارا ساۋدا كولەمى ەكى ەسەگە ءوسىپ، 2024 -جىلى 30,2 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
QazTrade مالىمەتىنە ساي، شاڭحاي كورمەسىنە قاتىسۋ ارقىلى قازاقستاندىق كومپانيالار سوڭعى جىلدارى جالپى قۇنى 306,5 ميلليون دوللاردان اساتىن كەلىسىمشارتتار جاساعان. تەك 2023- 2024 -جىلدارى ماي ونىمدەرى، ەت، وسىمدىك مايى، تۇيە ءسۇتى ۇنتاعى، شىرىندار مەن پيۋرەلەر جەتكىزۋ جونىندە ونداعان كەلىسىمگە قول قويىلدى. بيىل اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن قىتايعا، سونداي-اق وڭتۇستىك- شىعىس ازيا مەن پارسى شىعاناعى ەلدەرىنە ەكسپورتتاۋعا ارنالعان جاڭا ۇزاقمەرزىمدى كەلىسىمدەرگە قول قويۋ جوسپارلانىپ وتىر.
كورمە اياسىندا QazTrade پەن قىتايدىڭ Optimize Integration Group (OIG) كومپانياسى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. قۇجات ەكى ەل اراسىنداعى سيفرلىق ساۋدانى دامىتۋعا، ونلاين- پلاتفورمالار مەن زاماناۋي سيفرلىق قۇرالدار قۇرۋعا، ەكسپورتتىق پروتسەستەردى جەدەلدەتۋگە باعىتتالعان. تاراپتار قازاقستاندىق ازىق-تۇلىك پەن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن قىتاي نارىعىنا بىرلەسىپ ىلگەرىلەتۋ، زاماناۋي تەحنولوگيالار مەن لوگيستيكانى دامىتۋ جانە ءوزارا ەسەپ ايىرىسۋ شارتتارىن جاقسارتۋ جونىندە كەلىستى.
OIG Group - قىتايداعى ازىق-تۇلىك يمپورتى سالاسىنداعى ەڭ ءىرى جانە تەحنولوگيالىق كومپانيالاردىڭ ءبىرى. ول ەلدىڭ ەڭ ءىرى 500 كاسىپورنىنىڭ قاتارىنا كىرەدى، الەم بويىنشا 31 مىڭ جەتكىزۋشىمەن جۇمىس ىستەيدى، قىتايدا 15 كەڭسەسى جانە 11 شەتەلدىك وكىلدىگى بار. كومپانيا پلاتفورماسى ارقىلى قىتايعا اكەلىنەتىن مۇزداتىلعان ونىمدەردىڭ %18 وتەدى. ياعني، قىتاي نارىعىنداعى ءاربىر جەتىنشى سيىر ەتى ستەيكى، ءار التىنشى تاۋىق ءتوس ەتى جانە ءار بەسىنشى اسشايان - OIG ارقىلى جەتكىزىلەدى.
«ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ حالىقارالىق نارىققا شىعۋى مەن جاھاندىق قۇن تىزبەكتەرىنە كىرىگۋى ءۇشىن جاعداي جاساپ كەلەدى. ءبىز قازاقستاندىق ءونىمدى قىتاي نارىعىنا وڭىرلەندىرۋ قاعيداتى بويىنشا ىلگەرىلەتۋدەمىز، ياعني ءتۇرلى پروۆينتسيالاردا پاۆيلوندار، وكىلدىكتەر جانە ساۋدا ۇيلەرى اشىلۋدا. قازىردىڭ وزىندە ءۇرىمجى مەن نانجيڭ قالالارىندا سەرىكتەستىك كەڭسەلەر جۇمىس ىستەيدى. كورمەنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندىق كومپانيالاردىڭ گەوگرافيالىق قاتىسۋ اياسىن كەڭەيتۋ جونىندە جاڭا ۋاعدالاستىقتارعا قول جەتكىزدىك. بۇگىندە قازاقستان كورمەنىڭ بارلىق ءتورت الاڭىندا تانىستىرىلىپ وتىر: ۇلتتىق پاۆيلوندا، قىتاي كووپەراتيۆتەرىنىڭ جالپى فەدەراتسياسى - China Co-Op پاۆيلونىندا، Jiangsu SOHO الاڭىندا، سونداي-اق بيىل العاش رەت الماتى قالاسى ءوز جەكە پاۆيلونىمەن قاتىسۋدا. كەشەندى ءتاسىلدىڭ ارقاسىندا بيىل ءبىز وندىرۋشىلەردىڭ رەكوردتىق سانىن تارتتىق»، - دەدى ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ.
قىتايمەن بىرلەسكەن باعدارلاما اياسىندا ونىمدەردى قىتاي نارىعىنىڭ تالاپتارىنا بەيىمدەۋ بويىنشا اكسەلەراتسيا وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر: بۋىپ-ءتۇيۋ، برەندتەۋ جانە تاۋارلاردى ىلگەرىلەتۋ. سونداي-اق كووپەراتيۆ كاسىپكەرلەرىنە ارنالعان ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلۋدا، وندا ولار ءونىمدى سەرتيفيكاتتاۋ جانە قىتاي نارىعىنا شىعۋ ەرەكشەلىكتەرى بويىنشا وقۋدان وتەدى.
ايتا كەتەيىك، امستەردام قالاسىندا قازاق مادەنيەتىنىڭ كورمەسى اشىلدى.