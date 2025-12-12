قازاقستان ش ى ۇ جۇمىسىنا بەلسەنە اتسالىسادى - پرەزيدەنت
اشحاباد. KAZINFORM - پرەزيدەنت VIII الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى اياسىندا كوتەرىلگەن «بەيبىتشىلىك قوزعالىسى» باستاماسىنىڭ ماڭىزىنا توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىز ءدىنارالىق، ەتنوسارالىق جانە جانە مادەنيەتارالىق ديالوگتى نىعايتۋعا ايرىقشا نازار اۋدارادى. بۇل ورايدا پرەزيدەنت قازاقستاندا 20 جىلدان استام ۋاقىتتان بەرى الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى ۇيىمداستىرىلىپ كەلە جاتقانىن ەسكە سالدى.
- تاياۋدا استانادا وتكەن VIII سەزدە قازاقستان «بەيبىتشىلىك قوزعالىسى» دەپ اتالاتىن باستاما كوتەردى. بۇل شىن مانىندە قانتوگىستى توقتاتۋعا، كەلەشەك ۇرپاق الدىنداعى ورتاق جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنە وتىرىپ، بىتىمگە كەلۋ جولىن ىزدەۋگە ۇندەۋ ەدى. قازاقستان ش ى ۇ جۇمىسىنا بەلسەنە اتسالىسادى. بۇل - ەۋرازياداعى قاۋىپسىزدىك پەن سەنىم شارالارىن قامتيتىن، كوپجوسپارلى ءارى كونسترۋكتيۆتى كۇن ءتارتىبى بار بەدەلدى جانە تابىستى ۇيىم. جاھانداعى پروگرەسس پەن تۇراقتىلىقتىڭ نەگىزگى كەپىلى - ورنىقتى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ. گەوساياسي شيەلەنىستىڭ ءورشۋى، حالىقارالىق سانكسيالاردىڭ كوبەيۋى، ساۋدا تىزبەگىنىڭ بۇزىلۋى، تەحنولوگيالىق باسەكە سەكىلدى كوپتەگەن فاكتوردىڭ سالدارىنان الەم ەكونوميكاسى كۇردەلى سىن-قاتەرلەرگە تاپ بولدى. جاھاندىق ەكونوميكانىڭ قارقىنى باسەڭدەدى. قۋانىشىمىزعا وراي، مۇنىڭ اسەرى ورتالىق ازياعا تيە قويعان جوق. بارلىق ەلدە ايتارلىقتاي ءوسىم بايقالادى. مىسالى، قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق ءوسىمى بيىل 6 پايىزدان استى. ىشكى جالپى ءونىم كولەمى 300 ميلليارد دوللار مەجەسىن ەڭسەرەدى. بۇل جان باسىنا شاققاندا 15 مىڭ دوللاردان ارتىق، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا ەلدەرى كولىك-ترانزيت الەۋەتىن كۇشەيتىپ جاتقانىنا توقتالدى. ەڭ الدىمەن، شىعىس پەن باتىس، سولتۇستىك پەن وڭتۇستىك اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋعا باسا ءمان بەرىلەدى. پرەزيدەنت قازاقستان ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن دايەكتى تۇردە كەڭەيتىپ، تەمىرجول، پورت، اۆتوجول ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتىپ جاتقانىن، وسىلايشا ءبىرتۇتاس ترانسپورت جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا كىرىسكەنىن جەتكىزدى.
مەملەكەت باسشىسى ەلىمىز ورتالىق ازيانىڭ كولىك جۇيەسىن دامىتۋدىڭ كەشەندى ستراتەگياسىن ازىرلەۋگە بەلسەندى اتسالىسىپ جاتقانىنا نازار اۋداردى. ماقسات - ورنىقتى لوگيستيكا باعىتتارىن تولىق ىسكە قوسۋ.
بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى اۋعانستانعا كومەك كورسەتۋدى جالعاستىرۋ قاجەت دەپ ەسەپتەيتىنىن ايتتى.
سونىمەن قاتار قازاقستان ۋكرايناداعى قاقتىعىستى رەتتەۋ بويىنشا كەلىسسوزدىڭ جاندانۋىنا قولداۋ بىلدىرەتىنىن العا تارتتى.