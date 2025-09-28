قازاقستان دۇنيەجۇزىلىك اتوم اپتالىعىندا ا ە س قۇرىلىسىنا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق دەلەگاتسيا اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ا. ساتقاليەۆتىڭ باسشىلىعىمەن ماسكەۋدە ءوتىپ جاتقان دۇنيەجۇزىلىك اتوم اپتالىعىنا قاتىستى.
ساپاردىڭ نەگىزگى باعىتى - قازاقستاندا العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ. قازاقستان تاراپىنان اتوم سالاسىنىڭ حالىقارالىق كومپانيالارى مەن عىلىمي ۇيىمدارىنىڭ باسشىلارىمەن ءبىرقاتار ەكىجاقتى كەزدەسۋلەر وتكىزىلدى. «روساتوم» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ باسشىلىعىمەن وتكەن كەلىسسوزدەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستانداعى العاشقى ا ە س قۇرىلىسىنا قاتىستى وزەكتى ماسەلەلەر تالقىلاندى: تاڭدالعان رەاكتور تەحنولوگياسى، جوبانىڭ كەستەسى مەن قارجىلاندىرۋى، ءوندىرىستى جەرگىلىكتەندىرۋ جانە كادر دايارلاۋ، سونداي-اق يادرولىق جانە رادياتسيالىق قاۋىپسىزدىكتىڭ جوعارى ستاندارتتارىن قامتاماسىز ەتۋ.
فورۋم اياسىندا دەلەگاتسيا حالىقارالىق كورمەگە باردى. وندا اتوم اپتالىعى قاتىسۋشىلارىنىڭ زاماناۋي رەاكتورلىق قوندىرعىلارى، قاۋىپسىزدىك شەشىمدەرى جانە ەنەرگەتيكانىڭ ورنىقتى دامۋىنا ارنالعان يننوۆاتسيالارى ۇسىنىلدى. قازاقستاندىق ستەند قوناقتاردىڭ نازارىن اۋدارىپ، ەلىمىزدىڭ جەتىستىكتەرى مەن بەيبىت اتوم سالاسىنداعى پەرسپەكتيۆالىق جوبالارىن كورسەتتى.
«قازاقستاندىق اتوم ەلەكتر ستانسيالارى» ج ش س- ءنىڭ باس ديرەكتورى ەرنات بەردىعۇلوۆ «بارلىعى اتومنان باستالادى» اتتى پلەنارلىق سەسسيادا ءسوز سويلەپ، اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ بويىنشا ستراتەگيالىق جوسپارلاردى تانىستىردى. جوبا جەتەكشىسى جومارت جاسانوۆ دوڭگەلەك ۇستەل بارىسىندا وتاندىق كاسىپورىندار مەن مامانداردى تارتۋ اەس جوباسىن تابىستى ىسكە اسىرۋدىڭ باستى شارتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قازاقستان ەكولوگيالىق تازا ءارى جوعارى تەحنولوگيالىق ەنەرگيا كوزدەرىن دامىتۋ، ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ جانە ورنىقتى ەكونوميكالىق ءوسىم باعىتىن ۇستاناتىنىن تاعى دا راستادى.
دۇنيەجۇزىلىك اتوم اپتالىعىنا ەۋروپا، ازيا، تاياۋ شىعىس، تۇركيا، بەلارۋس، بوليۆيا، يران، قىتاي جانە باسقا دا ەلدەردىڭ وكىلدەرى قاتىستى. بۇل الەمدىك قاۋىمداستىقتىڭ اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋعا دەگەن جوعارى قىزىعۋشىلىعىن كورسەتەدى.