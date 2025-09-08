قازاقستان ءۇش جىلدىڭ ىشىندە جاپپاي سيفرلىق ەل بولۋى كەرەك - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - جاھاندىق دەسترۋكتيۆتى كۇشتەر ۇلتتىق مادەنيەتتەر مەن داستۇرلەردىڭ ىرگەسىن شايقاپ وتىر. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ايتتى.
- حالىقارالىق قۇقىقتىڭ ءمان-ماڭىزى كەتە باستادى. ال ب ۇ ۇ ءوزىنىڭ ءرولى جانە مارتەبەسىنە ساي قازىرگى باستى تۇيتكىلدەردى شەشۋگە قاۋقارسىز بولۋدا. ەكولوگيالىق جانە تەحنولوگەندىك اپاتتاردىڭ كەسىرىنەن ءتۇرلى ەلدەردىڭ ەكونوميكاسى وراسان شىعىنعا باتۋدا. باتىستاعى ەتنوسارالىق، ءدىنارالىق ۇيلەسىممەن مادەنيارالۋاندىق تۇجىرىمداماسى داعدارىسقا ۇشىرادى. جاھاندىق دەسترۋكتيۆتى كۇشتەر ۇلتتىق مادەنيەتتەر مەن داستۇرلەردىڭ ىرگەسىن شايقاۋدا. بوسقىنداردىڭ سانى كوبەيىپ، كوشى-داعدارىسى تۋىندادى. ادام ساۋداسى، قارۋ-جاراق پەن ەسىرتكى ساۋداسى ءورشىپ تۇر. بۇرىن-سوڭدى بولماعان مۇلدە جاڭا سىن-قاتەرلەر كۇللى ادامزاتتىڭ قاۋىپسىزدىگىنە نۇقسان كەلتىرۋدە. ءتىپتى، جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانىپ، اسا قاۋىپتى قارۋ جاسايتىندار پايدا بولدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى گەوساياسي احۋالدىڭ تۇبىرىمەن وزگەرە باستاعانىن اڭعارتاتىن باسقا دا فاكتورلار از ەمەستىگىن باسا ايتتى.
- قىسقاشا ايتساق، الەمدە جاڭا گەوساياسي ءتارتىپ ورنىعا باستادى. قازاقستان الەم قاۋىمداستىعىنىڭ اجىراماس بولىگى. مەملەكەتىمىز ەۋرازيا قۇرىلعىنىڭ ءدال ورتاسىندا ورنالاسقان. قازىرگى زامان بۇلىڭعىر، تۇراقسىز بولسا دا ءبىز ءبارىمىز جاپپاي سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت داۋىرىنە قادام باستىق. مەنىڭ نەگىزگى ماقساتىم وسىنداي ءتۇرلى قاتەرگە تولى كەزەڭدە ەلىمىزدىڭ تۇراقتى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىن جانە قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، - دەدى پرەزيدەنت.