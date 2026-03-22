قازاقستان ءبىلىمى مەن عىلىمى: نەگە قازاقستاندىقتار بالالارىن شەتەلدەن قايتارا باستادى
استانا. KAZINFORM - الەمدەگى گەوساياسي احۋالدىڭ شيەلەنىسۋى مەن ەكونوميكالىق تۇراقسىزدىق كەزەڭىندە قازاقستاننىڭ ءبىلىم جانە عىلىم سالاسى تىڭ مۇمكىندىكتەرگە يە بولىپ وتىر. پرەزيدەنتتىڭ عىلىمدى قارجىلاندىرۋ ماسەلەسىنە ارنالعان سوڭعى جيىن بۇل سالانىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزىن تاعى ءبىر ايقىنداپ بەردى.
وتاندىق ءبىلىم بەرۋ نارىعىنداعى ماسەلەلەر مەن عىلىمدى كوممەرتسيالاندىرۋدىڭ ماڭىزى تۋرالى قارجىگەر راسۋل رىسمامبەتوۆ ءوز ويىمەن ءبولىستى.
قاۋىپسىزدىك - تاڭداۋدىڭ باستى تالابى
تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستار مەن پارسى شىعاناعىنداعى جاعداي ءبىلىم سالاسىنا دا اسەر ەتپەي قويمادى. قارجى مامانىنىڭ ايتۋىنشا، قازىر كوپتەگەن اتا-انا شەتەلدەگى، سونىڭ ىشىندە ب ا ءا سياقتى ەلدەردەگى بالالارىن قازاقستانعا اۋىستىرۋ جولدارىن قاراستىرىپ جاتىر. مۇنداعى باستى سەبەپ - قاۋىپسىزدىك.
- كوبى تاڭعالۋى مۇمكىن، ءبىراق بىزدە ءبىلىم ساپاسى جاعىنان دۋبايداعى شەتەلدىك وقۋ ورىندارىنان ەش كەم تۇسپەيتىن كەم دەگەندە 10 ۋنيۆەرسيتەت بار. قازىرگى تاڭدا اتا- انا ءۇشىن ءبىرىنشى ورىندا - بالاسىنىڭ تىنىش جەردە وقىعانى. بۇل تۇرعىدا قازاقستان ورتالىق ازياداعى ەڭ قاۋىپسىز ايماق بولىپ قالىپ وتىر، - دەيدى راسۋل رىسمامبەتوۆ.
بۇعان دەيىن باتىس ەلدەرىنە اعىلعان جاستار قازىر ۆيزالىق كەدەرگىلەر مەن سول ەلدەردەگى ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ قارجىلىق داعدارىسىنا تاپ بولىپ وتىر. وسى ورايدا وتاندىق ج و و- لاردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگى ارتا تۇسپەك.
وتاندىق ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ الەۋەتى
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، قازاقستاننىڭ كەم دەگەندە ون جوعارى وقۋ ورنى بەرەتىن ءبىلىم تۇلەكتەردىڭ الەمنىڭ كەز كەلگەن نۇكتەسىندە جۇمىس تابۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. قازىرگى ەكونوميكا سالاسىندا ءبىر ەمەس، بىرنەشە ماماندىقتى مەڭگەرۋدى تالاپ ەتەدى، ال ءبىزدىڭ ۋنيۆەرسيتەتتەر سايكەسىنشە بۇل سۇرانىسقا بەيىمدەلە باستادى.
راسۋل رىسمامبەتوۆ قازىر وتاندىق ءبىلىم وردالارىنا تەك جەرگىلىكتى ەمەس، شەتەلدىك ستۋدەنتتەردەن دە سۇرانىس ارتىپ وتىرعانىن ايتادى. الايدا ج و و سايتتارىنىڭ اقپاراتتىق جاعىنان السىزدىگى ءالى دە بولسا قولبايلاۋ.
وتاندىق عىلىم قالاي تابىس اكەلمەك؟
19 -ناۋرىزدا الماتىدا وتكەن كەزدەسۋدە پرەزيدەنت عىلىمعا بولىنەتىن ينۆەستيتسيانىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋدى تاپسىرعان بولاتىن.
قارجىگەردىڭ ايتۋىنشا، كاسىپكەرلەر كوبىنە وتاندىق عىلىمي جاڭالىقتاردى بايقاي بەرمەيدى.
- بۇل جەردە ماسەلە ءبىلىم الۋشىلارعا قايىرىمدىلىق جاساۋدا ەمەس، سول ارقىلى تابىس تابۋدا. كاسىپكەرلەر جەكە زەرتحانالار اشىپ، پروفەسسورلاردى جۇمىسقا تارتىپ، بىرلەسكەن ماماندار دايارلاۋى كەرەك. بىزدە كوممەرتسيالىق الەۋەتى زور يدەيالار كوپ، تەك سونى كورە بىلەتىن ىسكەرلىك قۇشتارلىق قاجەت، - دەپ تولىقتىردى مامان.
مىسالى نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتحاناسىندا (NLA) جاسالىپ جاتقان بىرەگەي اككۋمۋلياتور پروتوتيپتەرى تۋرالى ءىرى ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ حابارسىز بولۋى - وسى بايلانىستىڭ جوقتىعىنىڭ كورىنىسى.
قازىرگى وتاندىق ج و و- لاردىڭ الەۋەتى قانداي؟
بۇگىندە قازاقستانعا ءۇندىستاننان مەديتسيناعا، ت م د ەلدەرىنەن IT سالاسىنا وقۋعا كەلەتىن جاستار كوبەيگەن. بۇل ءبىلىم بەرۋ سالاسىنىڭ قۋاتتى ەكسپورتتىق الەۋەتىن كورسەتەدى. مەملەكەت تاراپىنان بولىنەتىن گرانتتار مەن اشىلىپ جاتقان 30-دان استام شەتەلدىك ج و و فيليالى بۇل ءۇردىستى ودان ارى جەدەلدەتپەك.
قازاقستاننىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى تەك ىشكى سۇرانىستى قاناعاتتاندىرىپ قويماي، ءبىلىم ەكسپورتىنىڭ نەگىزگى كۇشىنە اينالۋعا مۇمكىندىگى بار. ەگەر ءبىز عىلىم مەن بيزنەستىڭ اراسىنداعى التىن كوپىردى نىعايتىپ، قاۋىپسىزدىك پەن ساپانى قاتار ۇسىنا الساق، ءبىلىم ەكسپورتى ەلىمىزدىڭ ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ جاڭا قوزعالتقىشىنا اينالماق.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ كاسىپتىك، عىلىمي، ينجەنەرلىك- تەحنيكالىق مامانداردى ساپالى دايارلاۋعا كۇش سالۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالعان بولاتىن.
