قازاقستان بيىل 16 ميلليون گەكتار القاپتان 27,1 ميلليون توننا استىق الدى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا بيىلعى وراق ناۋقانىنىڭ قورىتىندىسىن ءمالىم ەتتى.
- بۇگىنگى تاڭدا رەسپۋبليكا بويىنشا استىق جيناۋ تولىعىمەن اياقتالدى. 16 ميلليون گەكتار القاپتان گەكتارىنا 17 تسەنتنەر ورتاشا ونىمدىلىكپەن 27 ميلليون توننا استىق قامباعا قۇيىلدى. بيداي 12,2 ميلليون گەنالىپ، 20,3 ميلليون تونناسى باستىرىلدى - بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا جارتى ميلليون تونناعا كوپ. ەگىس القاپتارىن ءارتاراپتاندىرۋ ناتيجەسىندە بيدايدىڭ ەگىس كولەمى شامامەن 900 مىڭ گەكتارعا قىسقارعانىمەن، ءوندىرىس كولەمى ازايماي، كەرىسىنشە ارتتى. بۇل وزىق اگروتەحنولوگيالاردىڭ تيىمدىلىگىن تاعى دا دالەلدەيدى، - دەدى ول.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، بيىل ديقاندار 4 ميلليون تونناعا جۋىق ارپا جيناعان. ال بۇرشاق داقىلدارىنىڭ ءتۇسىمى العاش رەت 1 ميلليون تونناعا جەتىپ وتىر.
- مايلى داقىلدار بويىنشا بۇگىنگى كۇننىڭ وزىندە رەكوردتىق 4,3 ميلليون توننا جينالدى جانە ەگىن جيناۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. سونىمەن قاتار 2,9 ميلليون توننا كارتوپ، 3,8 ميلليون توننا كوكونىس، 2,6 ميلليون توننا باقشا داقىلدارى جينالدى. ماقتا جيناۋ جۇمىستارى اياقتالدى. تامشىلاتىپ سۋارۋدى قولدانۋ ارقاسىندا كەيبىر شارۋاشىلىقتار گەكتارىنان 50 تسەنتنەرگە دەيىن ءونىم الدى. جالپى العاندا، ورتاشا ونىمدىلىك 30 تس/گەكتار دەڭگەيىندە قالىپتاسىپ، 428 مىڭ توننا ءشيتتى ماقتا جينالدى - بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %42 كوپ. وسىعان بايلانىستى اكىمدىكتەرگە ماقتا ءوسىرۋدىڭ ءداستۇرلى تاسىلدەرىنەن وزىق جانە ءتيىمدى تەحنولوگيالارعا كوشۋ بويىنشا جۇمىستى كۇشەيتۋ قاجەت، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.