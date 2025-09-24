ق ز
    قازاقستان بىتىمگەر ءرولىن جالعاستىرادى - مەملەكەت باسشىسى

    نيۋ- يورك. KAZINFORM - ءبىزدىڭ تاڭداۋىمىز: ۇستەمدىك ەمەس - تەپە-تەڭدىك، جىكتەلۋ ەمەس - ىنتىماقتاستىق، سوعىس ەمەس - بەيبىتشىلىك. بۇل تۋرالى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.

    БҰҰ Бас Ассамблеясы
    Фото: Ақорда

    - قازاقستان ارااعايىندىق جانە بىتىمگەر ءرولىن جالعاستىرادى. ءبىزدىڭ تاڭداۋىمىز: ۇستەمدىك ەمەس - تەپە-تەڭدىك، جىكتەلۋ ەمەس - ىنتىماقتاستىق، سوعىس ەمەس - بەيبىتشىلىك. ءبىز حالىقارالىق قوعامداستىقتىڭ باسقا دا مۇشەلەرىمەن بىرلەسە وتىرىپ، بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بەيبىتشىلىك، ادىلەتتىلىك جانە ىنتىماقتاستىق شامشىراعى ەكەنىن راستاۋعا دايىنبىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، مەملەكەت باسشىسى بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتتىڭ اشىلۋىنا قاتىسىپ وتىر.

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ نيۋ-يورك تورىندە ب ۇ ۇ مىنبەرىنەن سويلەگەن ءسوزىن Jibek Joly ارناسى تىكەلەي ەفيردە كورسەتتى.

