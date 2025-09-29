قازاقستان بيۋدجەتىنە ەڭ كوپ سالىق تولەگەن شەتەلدىك پلاتفورمالار بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى سيفرلىق اكتيۆتەردى اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى تالعات ءادىلوۆ شەتەلدىك ينتەرنەت پلاتفورمالاردىڭ قازاقستان بيۋدجەتىنە قانشا سالىق تولەگەنىن ءمالىم ەتتى.
- قازاقستاندا 116 شەتەلدىك كومپانيا پلاتفورماسىن تىركەدى. ونىڭ 18- ءى بيىل تىركەۋگە تۇردى. ونىڭ ىشىندە تەلەباعدارلامالار ۇسىناتىن Okko كومپانياسى دا بار. ولار دا سالىق تولەيدى. گرافيكالىق ديزاينمەن اينالىساتىن Canva كومپانياسى دا بىزگە سالىق تولەپ وتىر. بۇل بيىل تىركەلگەندەردىڭ ىشىندەگىلەر، - دەدى باسقارما باسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، شەتەلدىك ينتەرنەت پلاتفورمالاردى سالىق تولەۋگە مىندەتتەيىن نورما ەنگىزىلگەننەن بەرى بيۋدجەتكە 111 ميلليارد تەڭگە تۇسكەن.
- ونىڭ ىشىندە 2025 -جىلى 41 ميلليارد تەڭگە تولەدى. ءىرى سالىق تولەۋشىلەر رەتىندە 6 ميلليارد تەڭگە تولەگەن Temu كومپانياسىن اتاپ وتە الامىن. سونداي- اق، Apple مەن Google ەلىمىزگە 5 ميلليارد تەڭگەدەي سالىق تولەدى.
بيىلدىڭ وزىندە كيىم ساتاتىن Next سياقتى كومپانيالار جاقسى سالىق تولەي باستادى دەپ ايتۋعا بولادى. ول 280 ميلليون تەڭگەدەن استام سالىق تولەدى. قۇرامىنا Alibaba.com ،1688 ،TaoBao سايتتارى كىرەتىن Alibaba توبى 140 ميلليون تەڭگەدەن استام سالىق تولەدى. ولاردىڭ مۇمكىندىكتەرىن Temu كومپانياسىمەن سالىستىرساق، كەلەشەكتە ولار دا قوماقتى سالىق تولەيدى دەپ كۇتۋگە بولادى، - دەدى تالعات ءادىلوۆ.
دەگەنمەن كوميتەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى Kazinform تىلشىسىنە ەڭ كوپ سالىق تولەگەن شەتەلدىك پلاتفورمالاردىڭ العاشقى ۇشتىگىندە Google كومپانياسى جوق ەكەنىن ناقتىلاپ ءمالىم ەتتى.
كوميتەتتىڭ رەسمي مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى ەڭ كوپ سالىق تولەگەن ءۇش پلاتفورما مىنالار:
Temu كومپانياسى 6,2 ميلليارد تەڭگە؛
Valve corporation كومپانياسى 5,3 ميلليارد تەڭگە؛
Apple كومپانياسى 5,2 ميلليارد تەڭگە.
ەسكە سالساق، شىلدە اينىدا ەۋرووداق Temu-دى سيفرلىق قىزمەتتەر تۋرالى زاڭدى بۇزدى دەپ ايىپتاعان ەدى.
ال وزبەكستان 20 -ناۋرىزدان باستاپ ءوز اۋماعىندا Temu بۇعاتتالاتىنىن مالىمدەگەن.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي